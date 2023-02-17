Senne Van Dooren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senne Van Dooren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Senne Van Dooren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Senne Van Dooren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Senne Van Dooren 16 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Senne Van Dooren Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oneteam-Onedream yapmaktadır. Senne Van Dooren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Senne Van Dooren'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Senne Van Dooren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Senne Van Dooren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Senne Van Dooren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Senne Van Dooren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Brügge U21

1 Temmuz 2015 yılında Waasl.-Beveren

18 Temmuz 2017 yılında Berchem Sport

30 Haziran 2018 yılında Waasl.-Beveren

1 Temmuz 2018 yılında Hoogstraten VV

30 Haziran 2019 yılında Waasl.-Beveren

1 Temmuz 2019 yılında Hoogstraten VV

Senne Van Dooren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Senne Van Dooren şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Westmalle, Willem II, AC Beerschot

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.