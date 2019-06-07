Şenocak, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, partisinin Beykoz İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, Meclis Üyeleriyle bir araya geldi.



Akşam saatlerinde AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığına gelen Şenocak'ı İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç ve Belediye Başkanı Murat Aydın karşıladı.



Beykoz Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyeleriyle bir araya gelen İl Başkanı Şenocak, 23 Haziran sürecinde ilçede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç'tan bilgi aldı. Dilmaç, üye bazlı çalışmaların devam ettiğini İlçe Başkanlığı'nda üye kaydı bulunan 46 bin vatandaşın tek tek telefonla arandığını aktardı.



Şenocak, 23 Haziran seçimlerine yönelik İl Başkanlığı düzeyinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da Meclis Üyelerini bilgilendirerek, 16 günlük süreç içerisinde çalışmaların daha da hızlandırılmasını istedi.



Toplantı sonrasında Şenocak, Gençlik Kolları Üyelerinin isteği üzerine Hasan Kara isimli gencin doğum gününü kutladı.





Kaynak: AA