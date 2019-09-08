Şenol Güneş: "0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu"

Andorra karşısında 89. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 kazanan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş maçın ardından golü daha erken bulmaları gerektiğini söyleyerek, "Maç 0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu" ifadelerini kullandı.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra karşısında 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 kazanan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İşin kontrolden çıkmadığını ve ne yaptıklarını bildiklerini söyleyen Güneş, "Oyuncular yeteneklerini ve gayretlerini gösterdiler, kazanmak için de maça asıldılar. Kanatlarda, arkaya kaçmada ve ortadan gelecek şekilde pozisyonlar vardı. Bulduğumuz pozisyonları kaçırdık. Birçok şutu kaleci çıkardı, birçok şutu da erken çıkardık. Hem kanattan gelmede hem arkaya adam kaçırmada iyi düşüncelerimiz vardı. Duran toplarda düşüncelerimiz vardı, rakibimizin bu pozisyonlarda gol yediğini biliyorduk ama en son Ozan'la bulduk. Rakip alan ve zaman vermeden oynamaya çalıştı. Temaslı oyunda bazen sinirlenmeler oluyor. Gol de gelmeyince böyle oluyor. Bu maç 0-0 da bitse aynı şeyi söyleyecektim. İstanbul'da uzun süre sonra ilk kez oynadık, taraftar da oldukça iyiydi. Emre'nin doğum günü ve 100. maçıydı. Onların kaptanı da 39 yaşında ve 123. maçını oynadı. İkisi de iyiydi. Agresif oyunda itişme kakışma da oldu. Bizim için beklenen, oynanan oyunda tarihi farktı. Ama gol gelmeyince onların direnci arttı. Duran toptan bir gol attık. 0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu. Rakipten kalite olarak üstünüz. Geç gol gelmesinin eleştirilecek tarafı olacaktır. Golün geç gelmesi bizim için üzüntü verici, bunun dışında bütün oyuncuların elinden geleni yaptığını gördük" ifadelerini kullandı.

"Doğrular fazla ama netice alınmayınca durum değişiyor"

Andorra'nın zaten kapanan bir oyun yapısıyla sahada olduğunu söyleyen Güneş, "Andorra merkezi kapatıyor ve size de yakın oynamaya çalışıyor. Getirdiğimiz ortaları bazen ön direk, bazen arka direkte buluşturabilirdik. Maçın ilk başında 1 dakikada 2 pozisyon bulduk, ardından Zeki'yle pozisyonumuz vardı. Oyuncunun attığı ortanın kendisinden ya da sahadan kaynaklı olduğunu söylemek olmaz. Tabii ki her orta isabetli olsa zaten skor böyle olmazdı. Cenk ve Güven şut attılar ama daha fazla pozisyon olmalıydı. Zaman zaman soldan İrfan, sağdan da Zeki'yi daha fazla kullandık. Doğrular fazla ama netice alınmadığı zaman durum değişiyor" diye konuştu.

"Oyun olarak eksik taraflar var"

Cenk Tosun'un iyi çalıştığını sözlerine ekleyen Teknik Direktör Şenol Güneş, "Bugün zaman zaman iyi işler yaptı. Bugün golü bulsaydı durum değişirdi. Cenk gayretiyle ve iyi niyetiyle bunları aşacaktır. Geçen sene oynamadığı halde iyi işler yaptı. Fiziksel düzelmesinin yanı sıra, performans olarak da düzelmesi için zamana ihtiyaç var. Bazı oyuncular olmaması nedeniyle forma giymedi, bu nedenle bazı futbolcuları da Moldova maçı öncesinde görmemiz gerekiyordu. Eldeki oyunculardan faydalanmaya çalıştık. Forvette Kenan, Enes, Güven ve Cenk var elimizde. Bu isimleri kullanacağız. Oyun olarak eksik taraflar var. Bu goller gelseydi ya da topla buluşmalar daha iyi olsaydı farklı olurdu. Seçimlerin ve topu kullanırken isabetin iyi olması gerekiyor. Ben daha erken bekliyordum golü. Zorla 1-0 kazanınca kim ne söylerse söylesin haklıdır diyorum. İlk dakikadan bitirmemiz gerekiyordu. Defanstan 2 oyuncumuz net pozisyona girdi, diğerlerini saymıyorum" açıklamasını yaptı.

"Tarihi fark beklerken zor kazandık"

Kadroda uzun süre sakat olan ve takımlarından sakat gelen oyuncular olduğunu ifade ederek sözlerine devam eden Şenol Güneş, "Bir de bugün oynayan oyuncuların durumuna bakacağız. Mesela Emre 90 dakika forma giydi. Bazı oyuncularımızın verimi düşük oldu. Yorgunluk ve sakatlık durumuna göre bakacağız durumlarına, Moldova maçında değişiklik olabilir" dedi. Bugünkü beklentisinin golü daha erken bulmak olduğunu da söyleyen Güneş, "Üstün oyunumuzu daha gollü şekilde bitirmeliydik. Tarihi fark bekliyordum ama zor kazandık. Ne beklediğiniz değil ne yaptığınız önemli. Biz Moldova ve Arnavutluk'u yendiğimiz zaman Fransa'yla final yaparız. Bunu belki çok konuştuk, bu nedenle tek tek gitmek gerekiyor. Moldova ve Arnavutluk maçlarının sonrasına bakarız" ifadelerini kullandı.

"Gol gelmeyince sabırsızlık artıyor"

Birçok futbolcunun sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığını yineleyen Güneş, "Genç oyuncularımızın da tecrübeli oyuncu gibi oynadığı maçlar oldu. Gol gelmeyince sabırsızlık artıyor. Beklenti büyük, Andorra ile mi berabere kalacaksın ya da yenileceksin diyorlar. Ama sürpriz de olabiliyor. Öyle şeyler oldu ki saha içinde, birbirimize girdik, panik yaptık. Rakip bizden daha soğukkanlıydı ve daha iyi kullandı oyunu. İlk yarıda Yusuf'un dikişi 5 dakika sürdü, uzatmayı 4 dakika verdi. Dirsek atmalar var. Hızlı oynamak istiyorsun ama oyun duruyor. Merkezde savaştılar ve bizden puan almak için savaştılar. Gol yeseler de böyle oynuyorlar. Biz oyunu bozmaya çalışan bir takıma karşı hamle yapmaya çalıştık. Net pozisyonlarımız vardı, atmalıydık" dedi. Son olarak Andorralı bir gazetecinin, Andorra'nın Türkiyeli bu denli zorlamasını bekleyip beklemediği sorusunu yanıtlayan Güneş, "Golü son anda atacağımızı beklemiyordum. En fazla sarı kart gören, temaslı agresif, boyu kısa bile olsa rakibi bozup faul alabilen bir takım. Sonunda kazandık ama skor onları çok da rahatsız etmez. 1-0'ın da onlar için iyi bir skor olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA