Şenol Güneş: “2020 Avrupa Şampiyonası’na katılacağız”

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçının ardından konuştu. Alınan yenilgi için mazeret aramadıklarını ve sonraki maçlara bakacaklarını söyleyen Güneş, "2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağız" diyerek A Milli Takım'ın grubu ilk 2 sırada bitireceğini ifade etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Sahada oynanan futbola bakılması gerektiğini söyleyerek sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam, "Biz buraya yorgun ama umutlu geldik. İlk yarı 30 dakika dışında rakibe oranla daha iyiydik. Maçın başında tedirgin oynadık. Onlar da kontrollü başlamıştı ve iki duran topla oyunu lehlerine çevirdiler. Oyunun tamamına baktığınız zaman kazanmak için tüm oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Kaybettik ve üzgünüz. 2020 Avrupa Şampiyonası'na yine katılacağımızı söyleyebiliriz. Öyle bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Diğer konularla ilgili daha konuşacak bir şey yok, dün konuşmuştuk, kim yapmışsa onlara sorun" dedi.

Grupta henüz hiçbir şeyin belli olmadığını da belirten Güneş, "Bu bir maraton ve grupta maçlara baktığınızda hangi maçın nasıl olacağını bilemiyoruz. Grupta Fransa, İzlanda ve Türkiye yarışta olacak gibi görülüyor. Fransa daima favori, dolayısıyla rakibimiz İzlanda. Tersi bir sonuç olsaydı Fransa'yı değil de İzlanda'yı yenseydik daha iyi olurdu. Fikstür elimizde değil, Fransa'dan sonra burada oynadık. Bu şartlara rağmen 30 dakikadan sonra geçen sürede tüm oyuncular sonuna kadar gayretliydi. Son bölümde oyuncuların temposu düşmeye başladı. Ofansta gol ihtiyacımız vardı. Rakip de aldığı bu galibiyetle yarışa ortak oldu. Beraberlik ya da galibiyet lehimize olacaktı. Sakatlıklar sıkıntı ama 3 günde 1 maç oynamak da sıkıntı. Sakatlıktan gelip oynayan oyuncu da oynayamayabilirdi. Hakan sakatlıktan sonra geldi, çalıştı gayret etti ama etkili olamadı. Onlara bakarak takımı değerlendirip olumsuz bakmak istemiyorum. Tamamına bakarsak onlardan kötü takım değiliz, daha iyi takımız. Onun için deplasmandan maç fikstürünün çıkması, seyahatin olması, aynı zamanda duran toptan gol yememiz bugünkü sonuca etken eden durumlardı. Çalışma süremiz kısaydı ama kısmen Antalya'da çalışmıştık, seken top sonrasında ikinci topta hamle yapmamız gerekti. Ortada kalan toplarda eksik kaldık, zaten boy olarak avantajları vardı, takipte de avantajları oldu, orada eksik kaldık ve bu da skora yansıdı" ifadelerini kullandı.

"Zaman geçirmeyi çok iyi yapıyorlar"

Maçın hakemiyle ilgili konuşmanın doğru olmadığını söyleyerek sözlerini sürdüren tecrübeli çalıştırıcı, "Mazeret aramak ya da birini suçlamak doğru değil. Kendi işimize bakacağız, devam edeceğiz. Kendimize güveniyoruz. Bugün kaybettik üzgünüz ama yarış devam edecek. Karttı zamandı, bunlar hepsi tartışılır. Aslında iki şey var, savunmayı daha iyi yapıp oynamaya çalışan bir takım var karşınızda. Biz birinci bölgede pas yaparken onlar basmıyordu, merkezde top kazanıp kaybettiğimiz toplardan sonra atak yapmaya çalıştılar. Ve bunları da duran topa çevirmeye çalıştılar. Bunda da baya bir tecrübeliler, sahada maçı kazanmak için her yolu değerlendirmeye çalışan bir rakip. Zaman geçirmeyi, faul kazanmayı çok iyi yapıyorlar, bunu bildiğimiz halde maalesef başarısız olduk. Üç gün önce Fransa'da da uzun oyuncular vardı ama orada başarılıydık. Burada seken topları kovalamada sıkıntımız oldu. Bu başarısızlığımız skora yansıdı. Ucuz toplar kaybettik. Ara pasları ve 2'ye 1'leri daha iyi yapmamız lazımdı ama eksik kaldık. Onlar da oyunu bozmaya çalıştılar ve bu konuda başarılı oldular" şeklinde konuştu.

Son olarak kadro tercihleriyle ilgili konuşan Güneş, "Kaan'ı ortaya alıp, Çağlar'ı oynatabilirdik. O zaman da bize çok defansif gelebilirdi. Hava toplarında etkili olabilirdik. Yediğimiz gollerde zaaf yaşadık. Diğeri de defansif değil ama ofansif kullanabileceğimiz Oğuzhan vardı, Deniz vardı. Sakatlıklar üst üste gelince tarz olarak Okay, Mahmut, Dorukhan gibi oyuncularımızın sayısı azaldı. Dün akşamki idmanda Mahmut çıktı, hatta Dorukhan'ın da sıkıntısı vardı ama oynamasına mani değildi, bu nedenle onunla başladık. Futbolun içinde sakatlıklar da var" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA