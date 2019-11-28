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Şenol Güneş Başakşehir’de

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir ile Roma arasında oynanan karşılaşmayı takip etti.

Şenol Güneş Başakşehir’de

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir ile Roma arasında oynanan karşılaşmayı takip etti.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş maçlarını yakından takip ediyor. Güneş son olarak UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Başakşehir'in evinde İtalyan ekibi Roma karşı oynadığı müsabakayı protokolden izledi.

Kaynak: İHA

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