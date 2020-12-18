Şenol Güneş: "Benim hayalim, Dünya Kupası'na katılmak"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Marka ve Spor Zirvesine katıldı. Açıklamalarda bulunan Güneş, Milli Takımın bulunduğu konumdan ve gelecekteki hedeflerinden bahsetti. Tecrübeli hoca, "Türkiye'de futbolda daha iyisini yapacak durumdayız. Geçmişe göre daha iyi durumdayız." dedi.

Gruplarda Hollanda ve Norveç'in üstünde olacağımızı belirten Güneş, "Başarıya giden yolda bazen başarısız sonuçlar olabilir, ayağımız takılabilir. Yarış daha yeni başlıyor. Hep beraber iyi çalışacağız.Gruplarda Hollanda ve Norveç'in üstünde olacağımızı düşünüyoruz. Birincilik hedefimiz var çünkü birinci olan takım direkt gidiyor." diye konuştu.

"VAZGEÇİLMEZ OYUNCU OLMALARI GEREKİYOR"

Avrupa'da forma giyen milli futbolcuların hala yeterli seviyede olmadıklarını söyleyen Güneş, "Birçok oyuncumuz Avrupa'da oynuyor ama sürekli oynaması gerekiyor. Bana göre hala istenilen yere gelmediler. Vazgeçilmez oyuncu olmaları gerekiyor. Bu işi yapıyorlarsa en iyisini yapabilmeliler. Biz de buna destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Hepimizin hayatında enteresan hikayeler vardır. Futbol benim için, sokak arasında bir hobiyken zamanla mesleğe dönüştü. Biz futbola başladığımızda, işi gücü olmayanların sahip olduğu bir meslek diye anılıyordu. Bugün, özellikle İngiltere'de futbol ciddi bir dönem yaşıyor, bu da Avrupa'ya ve bize yansıyor. Bizden beklenen sonuçlar; Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olabilmek. Biz burada aile ortamı oluşturmak istiyoruz, onu da oluşturduğumuzu düşünüyoruz. 'Bizim Çocuklar' diyoruz ki bu da marka ifadesidir. Benim hayalim ülkemin takımını Avrupa Şampiyonası'nda başarılı kılmak ve Dünya Kupası'na katılmak"