Şenol Güneş Beşiktaş soyunma odasını ziyaret etti

Başarılı teknik adamdan soyunma odasına ziyaret! İşte yapılan açıklamalar şöyle...

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı takıma yeni futbolcular dahil edeceklerini söyledi.

Türk takımlarının ve Türk oyuncuların forma giydiği diğer ekiplerin Avrupa’daki hazırlık maçlarını izleyen Şenol Güneş, Beşiktaş ile Udinese arasında Avusturya’da oynanan özel karşılaşmayı da yerinde takip etti.

Güneş, Salzburg’daki Grödig Stadı’nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Avrupa’ya birden fazla iş için geldiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Abdullah hoca, oyuncu olarak da beraber çalıştığım biri. Kulüpler bizim için önemli. Beşiktaş’ta 4 senem geçti. Özel bir tarafı var. Oyuncuları ve hocayı gördüm. Kendilerine yeni sezon için başarılar diledim. Bütün kulüplere gitmeye çalışıyoruz. Avrupa’da Sivasspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe’ye gittik. Rapid Wien, Austria Wien ve Schalke 04’ü gördük. Aynı zamanda kamp yerleri vardı. Avrupa Şampiyonası’na katıldığımızda yerleşik olarak kalacağımız yeri gördük. Takımlarımızın Türk futbolunun temeli olduğunu, piramidin tepesinde de A Milli Takım olduğunu düşünerek herkesle birlikte olmaya çalışıyoruz. Erol Bulut, Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay’la da görüştük.”

Avrupa kulüplerindeki Türk futbolcuları yakından takip eden Güneş, “Yeni bir oyuncu grubumuz var. Bu rekabet içinde yeni isimler olacaktır. Suat Serdar’ın durumu var. Villareal-Schalke 04 maçını izledim. Gündüz de Schalke 04-Alanyaspor maçındaydım. Orada da Münir Levent Mercan, Görkem Can, Ahmed Kutucu gibi oyuncuları görme şansım oldu. Schalke 04’te 5-6 Türk oyuncu var. Hemen hemen takımın yüzde 25’i Türkler. O kadar fazla oyuncu olması bizim oyuncularımızın çıkabildiğini gösteriyor. Ancak Almanya’da çıkarıyoruz. Yeni dönemde Türkiye’den çıkan oyuncularımız var. İnşallah hepsi başarılı olur ve harmanlarız ama öncelikle yarışta önde olmamız lazım.” diye konuştu.

Şenol Güneş Kimdir

Şenol Güneş, 1 Haziran 1952 tarihinde, Trabzon’da dünyaya geldi.

Genç yaşlarda sporla ilgilenmeye başlayan Güneş, çocukluk yıllarında basketbola ağırlık verdiyse de, Trabzon şehrine hakim olan futbol sevdasına kapılarak futbolu tercih etti.

İlk olarak Erdoğdu Gençlik Klubü’nde kaleci olarak futbola başlayan Güneş, 17 yaşındayken Trabzonspor’un altyapısına geçiş yaptı.

1969 yılında A. Sebatspor’a transfer olan başarılı kaleci, böylece profesyonel futbol yaşamına geçmiş oldu. 1969-1972 yılları arasında A. Sebatspor’un kalesini koruyan Güneş, bir yandan da Eğitim Enstitüsü’ne devam etti.

1972 yılında tekrar Trabzonspor’a transfer olan Güneş, bu sefer A Takımı’nın kalesini koruma görevini devralmıştı. Trabzonspor forması altında 1972-1987 yılları arasında mücadele eden başarılı kaleci, bu yıllar arasında 6 Türkiye Süper Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası Şampiyonluğu, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu ve de 3 Başbakanlık Kupası Şampiyonluğu yaşadı.

Trabzonspor’un Türkiye 1. Ligi’nde 3 Büyükler’in hakimiyetine son verip 4. Büyük olarak bu yarışa dahil olmasında en büyük payı olan oyuncu olan Güneş, halen kırılamamış olan Türk futbol tarihinde Süper Lig'de en uzun süre gol yememe rekoru (1.112 dakika) ve bir sezonda en az gol yiyen kaleci (6 gol) olma rekorlarını bu dönemde kırdı.

1976-1987 yılları arasında Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın da kalesini koruyan Güneş, milli forma altında 31 uluslararası maça çıktı. 1987 yılında hem Trabzonspor’dan hem de Milli Takım’dan ayrılan Güneş, emekli olmasının ardından teknik direktör olarak çalışmaya başladı.

İlk olarak 1988-1989 futbol sezonunda Trabzonspor’u çalıştıran Güneş, 1989-1990 futbol sezonunun başlamasından kısa bir süre önce takımından istifa etti ve 1990-1992 futbol sezonlarında Boluspor’un başına geçti.

1992-1993 sezonunda İstanbulspor, 1993-1997 sezonunda Trabzonspor, 1997-1998 sezonunda Antalyaspor ve 1998-1999 futbol sezonunda Sakaryaspor’u çalıştıran Güneş, daha sonra Milli Takım’ın başına geldi

16 Ağustos 2000 tarihinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın başına getirilen Güneş, Milli Takım’ı 48 yıllık uzun bir aradan sonra Dünya Kupası’na sokmayı başardı. Güneş’in teknik direktörlük dönemindeki en büyük başarısı şüphesiz 2002 yılında, Fransa’da gerçekleşen FIFA Dünya Kupası oldu.

Milli Takım’ın 2002 FIFA Dünya Kupası’nda 3. olması taraftarları gururlandırırken, Şenol Güneş’de UEFA resmi sitesinde yapılan bir anketle yılın antrenörü seçildi. Güneş 2004 Avrulpa Futbol Şampiyonası’nda Ay-Yıldız’lı ekibimizin elenmesi sonucunda istifa ederek Milli Takım’dan ayrıldı.

2007-2009 yılları arasında Güney Kore’li futbol takımı FC Seoul’u çalıştıran Güneş, 2009-2010 futbol sezonu başlangıcında Hugo Broos’un ayrılmasının ardından Trabzonspor’a geri döndü.

29 Mayıs 2014 tarihinde Bursaspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı ve 2014-2015 sezonu için Bursaspor'un başında göreve başladı.

2015-2016 sezonu için 1 Haziran 2015 tarihinde Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayarak Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu ve şuan halen görevini devam ettirmektedir.

Başarıları

Türkiye Süper Lig Şampiyonluğu; 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1983-1984. (Trabzonspor)

Türkiye Kupası Şampiyonluğu; 1975-1976, 1977-1978, 1983-1984. (Trabzonspor)

Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu; 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979, 1979-1980, 1982-1983. (Trabzonspor)

Başbakanlık Kupası Şampiyonluğu; 1975-1976, 1977-1978, 1984-1985. (Trabzonspor)

Türk futbol tarihinde Süper Lig'de en uzun süre gol yememe rekoru. (1.112 dk)

Bir sezonda en az gol yiyen kaleci (6 gol)

Teknik direktörlük kariyeri

1986 Trabzonspor (Geçici)

1988-1989 Trabzonspor

1989-1990 Boluspor

1990-1992 Boluspor

1992-1993 İstanbulspor

1993-1997 Trabzonspor

1997-1998 Antalyaspor

1998-1999 Sakaryaspor

2000-2004 Türkiye

2005 Trabzonspor

2007-2009 Seoul

2009-2013 Trabzonspor

2014-2015 Bursaspor

2015- Beşiktaş