Şenol Güneş: “Büyük devletiz, küçük işlerle uğraşmayız”

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda'da havalimanında yaşanan olayları bundan sonra büyütmemek gerektiğini ifade ederek, "Büyük devletiz, küçük işlerle uğraşmayız" dedi. Güneş, Emre Belözoğlu'na fırça yerine bıçak da çekilebileceğini söyleyerek, güvenlik eksikliğine dikkat çekti. Milletle tek yürek olduklarını da söyleyen Şenol Güneş, deplasmanda ilk kez kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Sözlerine, kafilenin havalimanına gelişinin ardından yaşanan sıkıntılardan bahsederek başlayan Güneş, ilk olarak bu ülkeye 43 sene önce geldiğini ifade etti. Toplantı salonunda bulunanlara "43 yaşın üzerinde olan var mı?" sorusunu sorarak sözlerine başlayan Güneş, "Hepinize selam ederim. Futbola dostluk, Fair-Play, ırk, din, dil ayrımı olmadan insanları birleştiren bir olgu olarak bakıyoruz. İzlanda, Avrupa ve Dünya Kupası'nda sempati topladı. Her millette olduğu gibi onların da büyük bir hikayeleri vardır. Ben 43 sene önce, 1976'da buraya geldim. Saha aynı olabilir ama şehir çok değişti. Şehir büyüdü ama belli ki kafalar küçülmüş. Çok güzel bir ülkeydi, insanları saf, sıcak, temiz, hava soğuk ama insanları sıcak ve samimiydi. Aklımda hep İzlanda iyi izlenimler bırakmıştı ama şu an o izlenimler yok. Birçok İzlandalı oyuncu Türkiye'de oynuyor, biz neyin peşindeyiz? İki memurun yaptığı terbiyesizliği mi konuşacağız. 53 yıldır futbolun içindeyim. Bu dediğimiz gümrük değil, X-Ray cihazı. Bu ülkeye birey olarak da yapmıyor, X-Ray cihazına konulmaz insan. Pasaportu aldı bana sallıyor. Kremleri, parfümleri, telefonları alıyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun? Burası nüfus olarak küçük bir ülke ama biz buranın insanlık değerlerinin büyük olduğunu düşünüyorduk, küçülttünüz mü bunu? Bunun sahaya etkisi yok ama ben sadece durum tespiti yapıyorum" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

"Büyük bir devletiz, küçük işlerle uğraşmayız"

İzlanda Milli Takımı Kaptanı Aron Gunnarsson'un bugün yapılan basın toplantısında aynı durumu 2015 yılında Konya'da yaşadıklarını söylemesiyle ilgili olarak konuşan Şenol Güneş, "Rakip oyuncu, "Daha önce de Konya'da bu bize yapıldı" demiş. Eğer yapıldıysa orada da terbiyesizlik yapılmıştır. Bilmiyorum. Ama orada yapılmış diye burada da yapılmışsa daha büyük terbiyesizlik. Büyük bir devletiz, büyük bir milletiz, küçük işlerle uğraşmayız. Bu konuyu kapatıyorum. Kimseyi üzmek istemiyorum ama bunu da gündeme getirmedim fakat madem konuşuldu, söyleyeyim. Fikstür yapılırken İzlanda'da iki maç içeride yapılırken niye diğerlerinde yapılmadı. Bu avantajı zaten size vermişler. Sizi koruyorlar zaten. Biz bunları kapattık" dedi.

Olayların futbolcuları etkileyip etkilememesiyle ilgili gelen bir soruyu da cevaplandıran deneyimli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Olayla, futbolcuların motivasyonunun hiç alakası yok. Orada yorulduk, 6,5 saat yol geldik, o günün tamamını yolda geçirdik, normal olarak yorgun olacağız. 2-3 saat daha orada kaldık. Çok da aşırılık olmadı. 30-40 sene önce rakibi uyutmamak için bizde de yapılanlar vardı. Artık bunları yapmamak gerek. Bunu UEFA'nın denetlemesi gerek. Bu kadar basit konularla ülke yetkililerinin uğraşması doğru değil. İzlanda-Türkiye dostluğu devam etsin."

"Umarım yarın ilk olur"

Milli Takım'ın daha önce İzlanda'yı deplasmanda yenemediğine dikkat çeken Güneş, "İzlanda daha önce biliyorsunuz grubumuzda iyi neticeler alarak şampiyonalara katıldı. Hep de tesadüfen karşılaşma durumlarımız oluyor. Burada onları hiç yenemedik, umarım ki yarın bir ilk olur. İyi bir takımla oynayacağız. Takım oyunu oynayan, koşan, agresif oynayan, oyunu biraz sertliğe dönüştüren, disiplinli, savunmayı iyi yapan, oyun formatını bildiğimiz bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Onlar da, biz de iddialıyız. Fransa maçının sonucu ne olursa olsun bizim için İzlanda maçı önemli olacaktır. Alacağımız 3 puan bizi 2020 Avrupa Şampiyonası'na götürecek olan ilk anahtar olacaktır" diye konuştu.

"Fırça yerine bıçak da çekebilirdi"

Havalimanında özellikle güvenlik konusunda yaşanan eksikliklerin sorulması üzerine konuşmasını sürdüren Şenol Güneş, "Kimseyi üzmek istemiyorum. Ben olanları anlattım ama bana komik geldi. Bugün konuşulunca kasıtlı yapıldığı belli oldu. Biri kasıt yapmışsa ve hala konuşuyorsak hata yapmış oluruz. Kural nedir, senin gelen vatandaşı normal prosedür yaparak geçirirsiniz. Orada vatandaş gelmişse, fırça ya da bıçakla biri de girebilir. Sokmamak gerek. Yarın futbol oynayacağız. Sahada kıran kırana maç olacak, hak edenin kazanacağı bir maç olsun. Saha dışında yapılan dünkü yanlışlıkları İzlandalı yetkililer de öğrenince çok üzüleceklerdir. Oradaki kişilerle yüz yüze gelirsek çok daha iyi olur. Biz hakikaten çok sakindik. Herhangi bir gerginlik olabilirdi çünkü mantıklı hiçbir şey yoktu. Kameraya niye alırsınız. Bir ülkeye giriyorsunuz elinizdeki telefonu daha pasaporta girmeden niye alırlar. Sahada bir maç yapacağız, o tarafa gelelim" açıklamasında bulundu.

"Tek yürek, tek nefes olduğumuzu biliyoruz"

Milli Takım'ın sorumluluğunun da gururu da olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "O sorumluluğu aldık. Saha içinde de burada da bir ülkeyi temsil ediyoruz. Bize bir görev verdiler, beklentilere cevap vermek istiyoruz. Onlara umut ve mutluluk vermek için işimizi iyi yapmak zorundayız. Türkiye'deki herkesin bizimle aynı gönül birliği yaptığını biliyoruz. Tek yürek, tek nefes olduğumuzu biliyoruz. İyiye bir gidişimiz var, yarınki müsabaka üç sonuçlu bir müsabaka, iyi bir rakiple zor bir maç oynayacağız. Kazandığımız takdirde yüzde 70'in üzerinde avantajımız olur. Bunu biliyoruz. Sakatlık olarak da 3-4 oyuncumuz, Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, son maçta da Mahmut ve Dorukhan'ın durumlarına idmanda bakacağız ve değerlendireceğiz. 25 oyuncumuz var, 23'ünü kadroda bulunduracağız. Tüm Türkiye bu maçtan bir başarı bekliyor, biz de elimizden geleni gösterip hak ettiğimiz galibiyeti almaya çalışacağız. Futbol güzellikler işidir, ülkeler arasında dostluğa katkı yapmalıdır" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: İHA