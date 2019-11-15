Şenol Güneş: "Dokuz doğurduk ama sonunda çocuk oldu!"

A Milliler'in Avrupa'daki ayak sesleri herkesin kulağında. Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, grupta oynadığı 9. maçta İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

İzlanda maçının ardından basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Şenol Güneş soruları yanıtladı. Basın toplantı odasına alkışlarla giren Güneş, “En güzel günler hepimizin olsun, ülkemizin olsun. Kazanmak güzel, paylaşmak daha güzel. Mart ayında başladık bu yarışa. Oyunculara da söyledim. Marttan bugüne kadar 9 ay oldu. 9 doğurduk ama sonunda çocuk oldu, Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Mutluyuz. Daha önce de Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gördük. Bunu sağlayan çocuklara teşekkür ediyorum. Önceki yönetim de şimdiki yönetim de çok çalıştı. Katılım hakkından sonra Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuçlar almak istiyoruz. Ama yarından itibaren bu çocuğu büyütmek lazım, dış olumsuzluklardan korumak gerekiyor.

Türk futbolu olarak Avrupa Şampiyonaları'na Dünya Kupaları'na sürekli nasıl katılacağımızı konuşmamız gerekiyor. Bu bizim takımımız. Korumak gerekiyor. Yeni oyuncuların önünü açmak için, bu oyuncuların başarılı olması için ilkeli, prensipli olmamız gerekiyor. Bu çocuklar, ‘bir nesil gelsin bizi kurtarsın' demek yerine, yeni nesiller için neler yapabiliriz diye konuşulacak bir dönemde olmalı. Zor bir maçtı bugün biçim için. İlk yarıda sert oyuna zaman zaman cevap veremedik ama ikinci yarıda bunu yaptık. Son bölümde biraz sıkıntı çektik. Kazanmaktan çok Avrupa Şampiyonası'na gitmek önemliydi. Onlar da biraz risk aldılar, biz de önde basmayınca başarılı göründüler ve duran toplarla hareket etmeye çalıştılar. Biz de bunlara iyi cevap verdik. İstanbul'da 3 maç oynadık, 3'ü de iyiydi. Mustafa Cengiz'e de teşekkür ettim. Daha sonra Anadolu'ya da açılmamız gerekiyor. Bu ülke bizim. İnsanlar bir araya gelmek istiyor. Futbol da buna vesile oldu. Buna da katkı yaptığımızı düşünüyorum. Ben mutluyum, gelenlerin de mutlu olduğunu düşünüyorum. Bunun sürekli olması için daha çok çalışmamız gerekiyor. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman farklı düşüncemiz olsa da doğruları bulacağımızı düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

“Ülke ekonomisine de katkı sağlayacağız”

Avrupa Şampiyonası'nın herkesin ortak hayali olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Herkesin gurur duyacağı, temsilde hata yapmayan bir takım hedefliyorduk. Şimdi de Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuçlar alıp ülkeyi iyi temsil etmek istiyoruz. Şu anda ön hazırlık yapıldı. Federasyonun alt bünyesinde bir hazırlık yapılıyor. Futbolun yeniden sorunları ve çözümlerini gündeme getirip konuşacağız. Bu kadar fizik gücüne karşı yeteneklerimizi nasıl daha iyi kullanabileceğimizi konuşacağız. Futbolun yeni stilini yeniden dizayn etmek gerekiyor. Hayalimiz çok ama belki de ömrüm yetmez. Yeni nesillerin önünü açacağız. Ülke futbolunun, ülke ekonomisine de katkı yapacağız. Katılım parası alçağız, oyuncularımızı parlattığımızda onların satışıyla ülkeye döviz getiriyorsunuz. Yabancıların yerine yerli oyuncularımız parlasın. Oyuncularımıza söyledik, kazandınız ama bundan sonra milli takım oyuncusu olarak örnek olmalısınız. Avrupa Şampiyonası'na da çok güzel bir ambiyansla çıkalım dedim. Hayalim çok ama hepsini tek başıma hayata geçirmem mümkün değil. Umarım hep beraber yaparız” diye konuştu.

“Asıl hedefim Dünya Kupası”

Basın toplantısı sırasında Engin Fırat'ın çalıştırdığı Moldova'nın Fransa deplasmanında öne geçmesi sonrasında sorulan soruyu yanıtlayan Güneş, “Moldova'nın kazanması zor. Engin Fırat hoca orada. Belki iş görürler ama zor gibi görünüyor. Hoca olarak 25 puana çıkarak buradan ayrılmak beni çok mutlu ederdi tabi. Son dakikalarda burada gol yeseydik çok büyük hayal kırıklığı olurdu ve o durum daha önemliydi. Aslında beraberlik beni mutlu ediyor. Kazanarak çıkmak tabii ki daha iyi olurdu ama bu da önemli. Andorra maçında bazı oyuncularımız yorgun. Ama yine de orada kazanacağımızı düşünüyorum. Tabii ki grup birinciliğini isteriz ama şu anda baktığınızda Ukrayna, Polonya birinci. İkinci olmak çok da problem değil. Avrupa Şampiyonası, çocuklarımız için de bir imtihan olacak. Kaybetmeyi de öğrenmeleri gerekiyor. Hep kazanarak olmaz. Benim için asıl hedef Dünya Kupası. Tabii ki Avrupa Şampiyonası'nda önemli neticeler alarak tecrübe kazanmak istiyoruz. Ama bu tecrübeyle Dünya Kupası'na gidersek yukarılarda olacağımızı düşünüyorum ben” ifadelerini kullandı.

“Andorra maçında Enes'i oynatacağım”

İstanbul'da daha önce oynanan Arnavutluk ve Andorra maçlarının bugüne göre daha farklı olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, “Orada kazanmak için baskılı oynadık ve çok gol kaçırdık. Bugün belki Cenk olsaydı farklı bir format olabilirdi. Cengiz yeni yeni oynuyor. Alternatif oyuncularımız var ama rakibi de düşünmemiz gerekiyordu. Onların en büyük silahı ve bizim de zaafımız duran toplar. Ama bugün iyiydik. Hızlı çıkışlarda bireysel sızmalarda ikinci yarıda daha iyiydik. Oyun formatı biraz kendi oyunumuzun dışındaydı. İlk yarıda biraz kötüydük, ikinci yarıda toparladık. Ama yine de bizim formatımız değildi. Arnavutluk ve Andorra ile iç sahada oynadığımız maçta daha fazla gol atabilirdik. Arnavutluk, İzlanda'ya 4 gol attı ama biz bugün atamadık. Burak bugün tek başına olağanüstü çalıştı. Hücumda Cenk ve Burak, sakatlık olmazsa taşır gibi görünüyor. Yeni bir alternatif bulmalıyız. Enes'i Andorra maçında oynatacağım. Belki Ahmet Kutucu ya da 2 oyuncu daha alacağım. Sol bekte Hasan Ali ile Umut arasında kararsızdım ama Umut geldiğinden beri çok iyi oynuyor. Şu anda forvette hem santrfor ve açıktan gole giden oyuncuları istiyorum. Ahmet Kutucu daha kısa ama hareketli bir oyuncu. Bakıp değerlendireceğiz. İnşallah daha çok gol buluruz. Çünkü futbol golle güzel” diye konuştu.