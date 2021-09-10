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Şenol Güneş dönemi sona eren Milli Takım'da yeni hoca kararı

Bugün, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Edinilen bilgiye göre; Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı bir teknik direktörle çalışma kararı aldı.

Şenol Güneş dönemi sona eren Milli Takım'da yeni hoca kararı

Bugün, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş görüşme gerçekleştirdi yılı. Toplantı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Bu gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir özel bir televizyon kanalına açıklamada bulundu. yeni teknik adam için çalışmalara başladıklarını ve kafalarında bir isim olduğunu belirten Özdemir,  "Şenol Hoca ile dostça ayrıldık, emekleri için teşekkürler. Yeni hoca için çalışmalar devam ediyor. Yerli yabancı konusu şu an için gündemimizde değil. Kimsenin iyi bir hocayla anlaşacağımıza dair şüphesi olmasın, kafamızda bir isim var" dedi.

YABANCI TEKNİK ADAMLA ÇALIŞMA YÖNÜNDE FİKİR BİRLİĞİNE VARILDI

A Milli Futbol Takımı'nda ikinci dönemine 2019 yılının Mart ayında başlayan Şenol Güneş'in sözleşmesi 2022 Haziran'da sona erecekti. A Milli Futbol Takımı'nda, Dünya Kupası elemelerinde oynanan Hollanda maçı sonrası Teknik Direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldığı açıklaması üzerinden çok geçmeden bugün akşam saatlerinde A Milli Futbol Takımı'nda yabancı teknik adamla çalışma yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi.

{TITLE_STRIP} A Milli takımda Şenol Güneş ile resmen yollar ayrıldı!

Edinilen bilgiye göre; ilk maçın 8 Ekim Cuma günü oynanacak olmasını göz önünde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, 1 aylık süreyi kullanarak yabancı bir teknik adamla anlaşmanın planlarını yapıyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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