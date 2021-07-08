Şenol Güneş Emre Belözoğlu'nu Milli takımda görmek istiyor | Görüşme gerçekleşti

Milli takımın EURO 2020'deki başarısız performansının ardından gözlerin çevrildiği teknik direktör Şenol Güneş, bugün basın toplantısı gerçekleştirilecek. Ortaya çıkan gelişmede ise Şenol Güneş'in bu toplantıyı yapmadan önce Emre Belözoğlu ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirmesi oldu. Rumeli Hisarı'nda yapılan görüşme sonucu Belözoğlu'nun teknik ekipte mi yer alacağı yoksa farklı bir görev mi üstleneceği ise merak ediliyor.

DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

Teknik direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de olduğu dönemde "Emre’yi çok beğeniyorum. Sportif direktörlük ile antrenörlük arasında gidip geldi. Emre için Fenerbahçe olmasaydı; bizimle de çalışabilirdi. Bu konu gündemimizde vardı. Emre, sportif direktör mü olacak, antrenör mü olacak? Buna karar vermesi lazım. Her ikisini de yapabilecek biri olduğu için git-gel yapamazsın, birine karar vermen lazım. Şimdi antrenör olacak gibi. Emre'nin futbol bilgisi çok yüksek. Bir numara olabilecek bir kişi." açıklamalarını yapmıştı.