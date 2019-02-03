Şenol Güneş: “Goller ve sonraki pozisyonlar ilginç bir maç oldu”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 6-2 kazandıkları Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Goller ve sonraki pozisyonlar ilginç bir maç oldu. Daha fazla gol atabilir ve yiyebilirdik. Lig bir maraton kimin ne yapacağı belli değil" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında Antalyaspor sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Gol yağmurunun yaşandığı maçta Beşiktaş deplasmanda 6-2 galip gelmeyi başardı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonrası basın toplantısı düzenledi. Toplantıda maçı değerlendiren Güneş, "Maça başlarken beklentimizin sonuca yansıması bizi mutlu etti. Nihayetinde beklenenden fazla gol oldu. Daha fazla gol atabilir ve yiyebilirdik. Hata olması bakımından yediğimiz goller ve sonraki pozisyonlar ilginç bir maç oldu. Çok şiddetli ve kontrollü maça başlayamadık. Rakip dirençliydi. Attığımız gol sonrası goller peş peşe gelince durum lehimize döndü. Fakat ikinci yarı başında rakibin isteği ve bizim de hatalarımız durumu 3-1 getirdi. 3 puan mutluluk verici" açıklamasını yaptı.

"Lig bir maraton kimin ne yapacağı belli değil"

Maçta emek vererek karşılığının alınmasının güzel bir sonuç olduğunu ifade eden Güneş, "Ama ilginç bir hafta önce de farklı yenebilirdik. Burada yendik. Sezonun ilk yarısında Antalya maçında 3-2 kaybettiğimizde daha rahat kazanmamız gerekirdi. Burada kazandık. Antalyaspor da güzel işler yaptı. İlk yarı puanlar aldı. Lig bir maraton kimin ne yapacağı belli değil. Onlarında iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum. Burada iyi bir taraftar ve iyi bir saha var. Bu takımın ligde kalmasını değil başarılı olmasını isterim. Antalya'ya futbol yakışıyor. Lig'de her takımın sıkıntıları var. Bizim için de yarışma tutunma adına önemli bir sonuç oldu. Geçen hafta kaybettiğimiz puanı geri getiremedik ama kaybedilen morali geri getirdik. Daha moralli olduk. Haftaya Bursa maçı ile daha iyi bir çıkış yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA