Şenol Güneş: "Gruptan çıkmak istiyoruz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, her maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Gruptan çıkmak, Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz" dedi.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında yarın Arnavutluk ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş, maçın oynanacağı stadyumda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güneş, gruptan çıkabilmek için her maçı kazanmak durumunda olduklarını belirterek, "Her maçta işimiz zor, her maça kazanmak için çıkacağız. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Arnavutluk'u tanıyoruz, onlar da bizi biliyor. Yakın ilişkiler içerisindeki ülkeleriz. Onların oyuncuları da bizi iyi tanıyor. Birçok üst ligde oyuncuları var, iyi oyuncular, tecrübeli oyuncuları var. Zor bir rakiple oynayacağız. Biz de iyi bir takımız. Güzel bir maç olmasını bekliyorum" diye konuştu.

"Rakibimizi iyi analiz ettik"

Rakibi iyi analiz ettiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Bütün maçların analizlerini yapmaya çalıştık. Kendi sahamızdaki hazırlık maçında da onlara kaybetmiştik. Bunlar geçmişte kaldı. O kadrodan 13 tane oyuncuları kadroda var, bizde çok değişim oldu. Defansta kesici oyuncuları var, ileride hızlı oyuncuları var. Yetenekli aynı zamanda da tecrübeli oyuncuları var. Önemli olan sahada düşündüğümüz oyunu oraya getirebilmek" ifadelerini kullandı.

"Milli takım ortak değerimiz"

Milli takımın ortak bir değer olduğunu belirten Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli takım ayrı bir şey. Tüm oyuncuların takımları var, milli takım ortak değerimiz. Çok önemli bir maç oynayacağız. Bu tip maçlar, Avrupa şampiyonaları, Dünya Kupaları, katılamadığınız zaman ara açılıyor. Katılmanız gerek. İlk gün ne heyecanım varsa, her maçta aynı heyecanım var, takımda da bu var. Bunlar tecrübe ister, bu tecrübe de var bu takımda. Rakibin her türlü oyun tarzına karşı hazır olmalıyız. Her şeyimiz maç kazanmaya dönük. Bizler çalıştık, inşallah karşılığı iyi bir sonuçla gelir."

"Herkesten üç puan almak istiyoruz"

Kendilerini iyi gördüklerini vurgulayan ay-yıldızlı ekibin teknik patronu, "Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova, Andorra herkesten üç puan almak istiyoruz. Yarınki maçı kazanmak için oynayacağız. İşimiz kolay olmayacak, rakibimize saygı duyuyoruz. Yetenekli ve tecrübeli oyuncuları var. Gruptan çıkmak istiyoruz, Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz" diye konuştu.

Kadro tercihi ile ilgili bir soruya ise Güneş, "Elimizde genç oyuncular da, tercübeli oyuncular da var. Mahmut orta saha ama son dönemde hep stoperde oynadı. Nasıl karar vereceğimiz daha belli değil, yarın karar vereceğim. Çıkacak olan her oyuncumun milli takıma hazır olduğunu düşünüyorum" diye cevap verdi.

"Şu anki hava iyi"

Takımdaki oyuncuların nadir olarak birlikte oynamasıyla ilgili bir soru üzerine millilerin teknik patronu, "Dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Birbiriyle oynamayan oyuncuların oynanmak isteyen oyunda sıkıntıları olabilir ama aynı dili konuşuyoruz, aynı işi yapıyoruz. Hepimiz birbirimizi seviyoruz, sayıyoruz. Milli takımda ortak değerlerimiz fazla. Mevki olarak daha oturmadı, zaman içinde oturur. Ama kulüp takımlarında bile bu uyumsuzluğu görebiliyorsunuz. Futbolun dili bir, niyeti bir, yeter ki o samimiyette birleşelim. Şu an hava iyi. Önümüzdeki iki maçta alacağımız sonuçlar bunu daha iyi hale getirir diye düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA