Şenol Güneş, hakkındaki eleştirilere sert çıktı:

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakkında yapılan bazı eleştirilerin yalan olduğuna dikkat çekerek, "Ben, A Milli Takım'ın başındayım, en tepedeyim, beni paspas yapamazsınız" derken, liglerle ilgili alınacak bir karar varsa, bunu Bilim Kurulu'nun yapacağını ve durumun federasyonu aşabileceğini ifade etti. Güneş, ayrıca ortada bir başarısızlık varsa, sorumlunun da kendisinin olduğunu söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarıyla online bir toplantı gerçekleştirdi. Genel bir değerlendirme yaparak sözlerine başlayan Güneş, olağanüstü günlerden geçildiğini hatırlatarak, "Bu nedenle olağandışı bir toplantı yapmak zorundayız. Bugün sizlerle UEFA Uluslar Ligi bilgilendirmesi ve gelecek planlaması için buluştuk. Uluslar Ligi'nin değerlendirilmesini istiyorduk. Macaristan maçını kazanıp daha moralli şekilde olmak isterdik. Alınan sonuçlar hem bizi hem halkımızı üzdü. Genel olarak güçlü ve mental olarak iyi durumda olan bir takıma sahibiz, kaliteli oyuncularımız var. Son maçlarda bu özelliklerimizi gösteremedik. Zihinsel ve fiziksel dağınıklık gördük. Birinci olsaydık Dünya Kupası'nda play-off'a katılma şansımız olacağını biliyorduk. Ancak burada da şansımızın azaldığını biliyoruz. Beklentimizin altında oynadık. Her maçı kazanmak ve güzel futbol oynamak için sahaya çıktık. 2 Macaristan maçını kaybettik. Bunlardan birini kazanabilseydik durum farklı olurdu. Maalesef birinciliği düşünürken sonuncu olduk. Oyun kimliğimiz var, bunu biliyoruz. Bunu yeniden ortaya çıkarmak için teslimiyet içinde olmamamız gerekiyor. Uluslar Ligi sürecinde ve öncesinde Almanya, Fransa gibi güçlü takımlarla maç yaparak durumumuzu da gördük. Eylül ayından itibaren birçok oyuncu oynattım. Şartlar ne gerektiriyorsa onu yaptık. Doğru yolda gittiğimizi düşünüyoruz. Bu sonuçlar bizi yolumuzdan çevirmeyecektir. Futbolcularımız da uygun ortamda gelişecek ve mutlaka başaracaktır. İnanıyorum ki bu takım insanların gönlünde yer etti, son maçlarda alınan sonuçlarla da gönüllerden gideceğini düşünmüyorum. Başarıya giden yolda zaman zaman takılmalar olabilir" diye konuştu.

"BU TAKIM ELEŞTİRİLECEK AMA AYNI ZAMANDA SAHİP ÇIKILACAK BİR TAKIMDIR"

Başarısızlığın sorumluluğunun federasyonda aranmaması gerektiğini söyleyen Güneş, "Federasyon, bize ellerinden gelen her türlü desteği verdi. Bu takım eleştirilecek ama aynı zamanda sahip çıkılacak bir takımdır. Kötü sonuç ve oyunun mazeretini sunacak değilim ama teslim olacak da değilim. Durumun farkındayız ve ülkemizi temsil ettiğimizi unutmuyoruz. Kavga etmeden bugünleri aşmak istiyoruz. Ama birlikte tartışma yapmakta da yarar var. Bizi sevenlerin de mutsuz olduğunu biliyoruz, bundan sonrasında daha güçlü yarışacağız. İlk turnuvamızda oldukça iyi oyunlar oynayıp iyi sonuçlar aldık ama pandemi döneminde durum farklı. Biz 1 yıldır maç yapmıyoruz, 3 aydır maç yapıyoruz. Yolumuz uzun ve henüz yolun başındayız. Uluslar Ligi'nde sıkıntılarımızı gördük. Bu başımızdan geçebilecek bir olaydı. Biz Macaristan'ı yenseydik, Uluslar Ligi bizim için iyi geçti demeyecektik. Birbirimize güvenmeye devam edeceğiz. Güvenin olmadığı yerde ihanet olur. Biz beraber olacağız, birlik olacağız" şeklinde konuştu.

"YUSUF'LA İLGİLİ OLUMSUZ BİR DÜŞÜNCEM YOK"

Yusuf Yazıcı'yla ilgili sorulan soruyu ise deneyimli çalıştırıcı, şöyle cevaplandırdı:

"Yusuf yetenekli bir oyuncu. Abdülkadir de öyle. Ama tam ritmini yakalamadı. Bu oyuncular özgür ve sonuç değiştirebilecek isimler. Maçın kaderini değiştirebilecek oyuncular. Yusuf'la ilgili olumsuz bir düşüncem yok. Öyle olsa kadroya çağırmam. Şu ana kadar 26 defa milli oldu yanlış hatırlamıyorsam, 17'sinde benim dönemimde 1.5 senede oldu. Cenk ve Kenan'la başlamak yerine bu oyunculardan birinin yanında Yusuf'la başlanabilirdi. Ama tercihim daha farklı oldu. Sırbistan maçında Yusuf'u aldık oyuna, golü bulduk. Bu kez de Yusuf'u aldık oyuna, golü yedik. Yusuf yetenekleri itibariyle skor alma konusunda avantajlı bir isim. Almanya maçından sonraki eleştirileri hatırlar mısınız? Burada Enes ve Yusuf ağır eleştiriler aldı. Rusya maçında hücuma dönük değiştireceğim iki oyuncu vardı. 5 dakika var diye düşünürken 2 dakika vardı. 25-30 saniye kala girdiler oyuna. Moral olması için girmelerini istedim. Yusuf bu dalgalanmayı kulübünde de geçirdi. Ben de onunla konuşuyorum. Dün de izledim maçını ve olumlu işler yaptı. Ama bunları daha önce yapabilirdi. Bu sadece Yusuf için değil, Hakan için de, Abdülkadir için de, Cengiz için de geçerli. İster 5 dakika girsin, ister 30 dakika girsin oyuna, önemli olan oyunun sonucunu değiştirmektir. Ben de Mahmut ve İrfan'ı oyuna koyarken daha farklı bir düşünce içindeydim, topa daha çok sahip oluruz diye düşündüm."

Her maç öncesi rakip analizi yaptıklarını da sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, "Analizleri her maç öncesinde yapıyoruz. Oyun formatımızı da buna göre belirliyoruz. Mesela deplasmandaki Sırbistan maçını baskılı oynadık. Daha sonra rakip 10 kişi kaldı. Rusya'daki maçta da bunu düşünerek sahaya çıktık ve Rusya da bunu düşünerek sahaya çıktı ve bizden daha iyi yaptı bu işi ilk yarıda. Takım olarak da oyuncu olarak da alınan sonuçların sorumlusu benim. Bizim de çözmeye çalıştığımız konu bu. Rusya maçında kötü başladık, sonra baskılı oynadık. Rusya'nın 5 yemesini düşündüğümde de bu şekilde izah ediyorum. Savunma yapmak istediğimiz maçlarda da takım savunmasını iyi yapamadık" açıklamasını yaptı.

"BENİ PASPAS YAPAMAZSINIZ"

Hakkında yapılan eleştirilere de cevap veren Güneş, "Benim maaşım belli. Ben geleli 1,5 sene oldu. Düzgün bir adama düzgün olmadığını söyleyeceksiniz ama o adam da kendisini ispatlamaya çalışacak. Böyle bir durum yok. Eleştirilere hiçbir lafım yok, saygı duyuyorum ama yalan haberi nasıl açıklayacağız ya. 2002'de de aynı şey yapıldı bana. Hangi Türk, Euro kazanıyor bana söyler misiniz? Ben milli takım antrenörüyüm, en tepedeyim, paspas yapamazsınız beni. Gündem olmak için bunları yazanlar var. Senin düşüncen yok, kötü niyetin var. Ahlak değerlerimizi sıfırlamayalım. Ben kendimi biliyorum. Caner konusunda birçok eleştiriler getirildi, haklı tarafları var. Ben kendi takımımda olduğu halde almadım zamanında Caner'i" ifadelerini kullandı.