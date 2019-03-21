Şenol Güneş ile Emre Belözoğlu basın toplantısı düzenledi

Yeniden Milli Takım'da olmanın nasıl hissettirdiği sorusu sorulan tecrübeli oyuncu, 'Şenol Hocama, bizi bu göreve layık gördüğü için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu bayrağın olduğu her yerde ben hep aynı heyecanı taşıyorum. Futbolu bıraktıktan sonra, 50 yaşında bile olsam Milli Takım'a çağrılırsam gelirim. Herkesin sevdiği bir Milli Takım olması, ilk amacımız. Turnuvalara da gitmek istiyoruz. İyi bir kadromuz var. Tecrübeli ve büyük başarıyı yaşamış bir hocamız var başımızda. Hocamızın eğiticiliği tüm oyuncular tarafından biliniyor. Bu turnuvaya katılmak istiyoruz. Hem bizler, hem ülkemiz bunu hak ediyor. Hocamızla birlikte bunu alışkanlık haline getirip, yolumuza devam etmek istiyoruz' ifadelerini kullandı

SEZON SONUNDA KARİYERİMLE İLGİLİ KARAR VERECEĞİM

'2020'de forma giyecek misiniz?' şeklinde yöneltilen soruya ise Belözoğlu şu şekilde yanıtladı: Her zaman şuna inandım. Benim için en önemli şey, yarın oynayacağımız maç. Bu iki maçtan 6 puan alalım. Sezon sonunda futbol kariyerimle ilgili karar vereceğim zaten. Şu an en önemlisi yarınki maç buna odaklandım.

TAKIM DİZİLİŞİ HAKKINDA BİR ŞEY SÖYLEMEM DOĞRU OLMAZ

Takım dizilişi hakkında görüşleri sorulan Emre Belözoğlu şu açıklamaları yaptı: 'Dizilişle alakalı bir şey söylemem doğru olmaz. Hocamız en hazır takımı buraya çağırdığını söyledi. Onun direktifleriyle sahada en iyisini yapacağız. Yapmamız gerekenin ne olduğunu hocamız bize anlattı. Kim oynarsa oynasın, tek bir hedefimiz var. O da 3 puan.'

ARNAVUTLUK DA BİZİ İYİ TANIYOR

Teknik direktör Şenol Güneş'e ilk olarak 'Arnavutluk'u ne kadar tanıyor musunuz?' şeklinde bir soru yöneltildi. Şenol Güneş ise soruyu şekilde yanıtladı: 'Gruptan çıkabilmek için her maçı kazanmak durumundayız. Her maça kazanmak için çıkacağız. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Arnavutluk'u biliyoruz, takımı tanıyoruz. Onlar da bizi biliyor. Onların oyuncuları da bizi iyi tanıyor. Kaliteli, tecrübeli oyuncuları var. Biz de iyi bir takımız. Sadece Arnavutluk karşısında değil, tüm takımlar karşısında sahaya kazanmak için çıkacak bir takımız. Kendi sahamızda hazırlık maçında onlara kaybetmiştik. Onlara çalıştık. Yetenekli aynı zamanda tecrübeli oyuncuları var. Önemli olan sahada düşündüğünüz oyunu yansıtabilmektir. Bizim de yetenekli oyuncularımız var. Güzel maç olmasını bekliyorum.'

ARA AÇILIYOR

Turnuva hakkında konuşan Güneş, 'Öncelikle şunu söylemek lazım. Bütün oyuncuların takımları var. Milli Takım ortak değerimiz. Ciddi bir maç oynayacağız. Bu turnuvalar 4 yılda bir geliyor. Katılamadığınızda ara açılıyor. Benim ilk günkü gibi heyecanım var, oyuncuların da öyle olduğunu düşünüyorum. dedi.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GİTMEK İSTİYORUZ

Fransa Milli Takım'ı hakkında konuşan tecrübeli teknik adam: 'Önce kendimizi iyi görüyoruz. Fransa ve diğerlerini rakip olarak görüyoruz, hepsini yenmek istiyoruz. Yarın da işimiz kolay değil. Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz, bu nedenle rakiplerin durumuyla ilgilenmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

YARIN KARAR VERECEĞİZ

Genç kadro ile ilgili açıklama yapan Şenol Güneş, 'Elimizde genç oyuncular var. En tecrübeli Mahmut Tekdemir. Ama o da orta saha oyuncusu. Yarın savunmanın ortasıyla ilgili karar vereceğiz. Buraya gelen her oyuncunun oynamaya hazır olduğunu düşünüyorum. Gençken de heyecan var. Yaşlıyken de heyecan var. Sadece tecrübe farklı oluyor. Bilgimizi, birikimimizi sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz' şeklinde konuştu.