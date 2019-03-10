İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Şenol Güneş ıslıklandı

Şenol Güneş ıslıklandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç öncesinde isimler anons edilirken, bazı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Şenol Güneş ıslıklandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç öncesinde isimler anons edilirken, bazı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Atiker Konaspor'u konuk ederken, siyah-beyazlı taraftarlar Teknik Direktörleri Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Müsabaka öncesi kadrolar okunurken sıra Güneş'e geldiği zaman tribündeki bazı taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi. Deneyimli teknik adamın A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin açıklanmasının ardından bazı taraftarlar Şenol Güneş'in bu kararına sosyal medya üzerinden tepkide bulunmuştu.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.