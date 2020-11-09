Şenol Güneş: "Kadroya girmek isteyen heyecan dolu oyuncularımız var"

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra aday kadroya davet edilen Caner Erkin'in milli takıma katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Şenol Güneş, Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde milli futbolcu Caner Erkin ile çevrim içi bir basın toplantısı düzenledi.

Dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu şartlar nedeniyle kadroda değişiklikler olabildiğini aktaran Güneş, "Olağanüstü bir dönemdeyiz. Tüm oyuncular milli takıma severek geliyor, biz artık bir aile olduk. Halkımızla birlikte bunu oluşturduk. Ortak hayaller ve ortak akılla hedefe gitmek istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'na katıldık, önümüzde yeni bir dönem olacak. Mümkün olduğunca takım iskeletini oluşturmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Milli takım kadrosuna girmek isteyen heyecan dolu oyuncular olduğunu belirten Şenol Güneş, aday kadro ve Caner Erkin'in milli takıma yeniden çağırılmasıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Kadroya girmek isteyen heyecan dolu oyuncularımız var. Kadroda olmayan arkadaşlarımız çalışmalarına devam etsinler, kendilerini geliştirsinler, hepsini izlediğimizi bilsinler. Zamanı gelince tüm oyuncular buraya katılacaklardır. Her tarafı tarayacağız. Bunlardan biri olan, geçmişte büyük hizmetleri olan Caner de uzun aradan sonra bizimle beraber. Cenk uzun zaman yoktu, Deniz yeniden bizimle, Berkay daha önce bizimle beraberdi tekrar çağırıldı. Bunlar olabilir. Önemli olan takımımızı daha da yukarıya çıkarmak. Zamanı gelince ihtiyaç olunca tüm oyunculara kapımız açık. Caner'e 'hoş geldin' diyorum, 'hayırlı olsun' diyorum. 2011 yılında Hırvatistan maçında kadrodaydı, oynamamıştı, Burak'la beraber, o günden bugüne bu iki oyuncu dışında tüm oyuncularımız değişti. Bu değişikliklerin amacı sonununda istikrarlı bir kadro oluşturmak. Caner'in de bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum."

"HİÇBİR OYUNCUYA KAPIYI KAPATAMAYIZ"

Güneş, Arda Turan, Taylan Antalyalı gibi isimlerle ilgili gelen bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bireysel açmak istemiyorum ama tüm oyuncuları takip ediyorum. Caner de uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncu. Şimdi hem takımın ihtiyacı var hem de inşallah bizi yanıltmayacak, çok da başarılı olacaktır. Daha önce hizmetleri olan takımında da başarılı olan bir arkadaşımız. Arda da çok beğendiğim, Türkiye'nin en iyi oyuncularının başında gelir ama maalesef düşüşe geçti. Yeniden küllerinden doğmak istiyor, bu gayretini görüyoruz. Caner'in olduğu gibi eğer başarılı olur, ihtiyacımız olursa hiçbir oyuncuya kapıyı kapatamayız. Caner ve Arda farklı oyuncular, kendilerini ispatlamış oyuncular. Taylan geçen sene de Erzurum'da takip ettiğimiz bir oyuncuydu, ön libero biliyorduk, Galatasaray'da arzu ettiğimiz yerde oynuyor, iyi de oynadı. Bizim düşündüğümüz oyuncular arasında. Kasım ayında maçlar biteceği için önümüzde zaman var, çalışmaya devam etsin. Hem yurt içi hem yurt dışında takip ettiğimiz oyuncularımız var, elimizdeki oyuncuları geçen varsa alabiliriz."

Sol bek ve forvet konusunda arayışlarının süreceğinin altını çizen deneyimli teknik adam, "Buradan kulüplere sesleniyorum, eğer elinizde varsa çok iyi sol bek, onu değerlendirmek istiyorum. Bazı kulüplerde bazı oyuncular var, sol bekte denenebilir mi? Denenirse hem onun hem de bizim için 10 yıllık mevkiyi kapatmış oluruz. Kulüplerimizde sol ayaklı defansif yönü iyi, tabii ki ofansif yönü de iyi olursa daha iyi olur, olan oyuncular arıyoruz. Böyle bir sorunumuz olduğunu paylaşıyorum. Forvette de arayışlarımız olacak. Diğer mevkilerde sıkıntı gözükmüyor. Tüm oyunculara kapımız açık, bu milli takım hepimizin milli takımı." şeklinde konuştu.

"TEZ ZAMANDA ACILARINI PAYLAŞMAK İSTİYORUZ"

İzmir depremi sebebiyle ülkenin zor günler geçirdiğinin altını çizen Şenol Güneş, şunları kaydetti:

"Depremde kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tez zamanda onların acılarını paylaşmak istiyoruz. İzmir'in acılarını paylaşmak için ne görev düşerse yapmaya hazırız. Zamanı gelince desteğimizi asla esirgemeyeceğiz. Geçen mart ayından beri dünyayı saran koronavirüs sıkıntısını yaşıyoruz, devam ediyor. Maske, mesafe ve hijyen önemli. Herkes dikkat etmeye kendinden başlarsa büyük mesafe alırız. Tüm vatadaşlarımızı dikkatli olmasında yarar var. Hastalığa bağlı olarak konsantrasyon ve performans düşüklüğü olabiliyor. Tüm futbolcular elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Dikkat dağınıklığını atmak için bu maçları oynamalarında yarar var. Kulüplerimizin Avrupa kupalarındaki başarısızlığı ve puan kayıpları Şampiyonlar Ligi ve Uluslar Ligi'ni etkileyecek gibi görülüyordu. Bu nedenle Başakşehir ve Sivas'ın aldığı galibiyetler çok önemliydi. Başarılarından dolayı kutluyorum, ülke puanına önemli katkısı var."

Milli takımın hedeflerine de değinen Şenol Güneş, "Milli takımın da hedefi Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak, sonra da Dünya Kupası'na katılmak. Buna bağlı olarak da Uluslar Ligi'ne başladık, eylül ayını kötü geçirdik, Macaristan'a kaybettik, böylelikle Macaristan en avantajlı takımlardan oldu. Grupta birinci de sonuncu da olabiliriz. Önümüzdeki iki Uluslar Ligi maçını kazanmak istiyoruz. Dünya Kupası'na gitmenin iki yolu var. Bir yolu Uluslar Ligi'nde tüm gruplardaki iki takımdan biri olmak. Diğeri de Dünya Kupası elemelerinde birinci ya da ikinci olup Dünya Kupası'na gidebiliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslar Ligi'nde başarılı olmak istediklerini ancak farklı oyuncuları da bu maçlarda görmek istediklerinin aktaran Şenol Güneş, şöyle konuştu:

"Bazı maçlarda kadroda değişiklikler yapabiliriz. Mart'ta bu kadroyu biraz daraltmış olacağız. Yeni oyuncular başarı getirecekse onları da almayı düşünüyoruz ama iskelet kadroyu korumayı düşünüyoruz, çünkü onlar başarılar elde etti. Elimizdeki oyuncuyu geçen her oyuncuya kapımız açık. 7 Aralık'taki Dünya Kupası kurası, sonra mart ayında maçlar başlayacak. Bu uzun süre içinde antrenörler, futbol dünyasının içindeki isimler ve medya ile fikir alışverişi yapıp bunları paylaşacağız. A Milli Takım'nın başarılı olmasını, ülke futbolunun da üreten, ürettiğini dışarıya satan, yarışta da önde olmasını istiyorum. Bu konuda tüm futbol adamlarına ihtiyaç var, birlikte olalım. Sadece takımın değil hepimizin bazen fiziksel ve zihinsel yorgunluğu olabiliyor. Birbirimize daha hoş görülü olmamız gerekiyor. Sabıra ihtiyacımız var, sabır acı gibi görünür ama sonunda mutlu olursun. Birlikte çalışarak ortak hayalimize kavuşmak istiyoruz. Ülkemizin ekonomisi, sağlığı daha güzel olsun."

Milli futbolcu Caner Erkin de "Uzun seneler milli takıma hizmet verdim, futbol hayatımın sonuna kadar milli takıma hizmet vermeye devam edeceğim. Uzun yıllar milli takıma hizmet vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.