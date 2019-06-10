Şenol Güneş: Kazandığımız takdirde yüzde 70'in üzerinde avantajımız olur

"Büyük bir devletiz, büyük bir milletiz küçük işlerle uğraşmayız"

"İzlanda-Türkiye dostluğu devam etsin"

"3 puan bizi EURO 2020'ye götürecek olan ilk anahtar olacaktır"

"Bugün konuşulunca kasıtlı yapıldığı belli oldu"

İrfan Can Kahveci: Fransa maçını taçlandırmak istiyoruz

"İyi bir jenerasyon yakaladık"

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4'üncü maçında deplasmanda İzlanda'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculardan İrfan Can Kahveci basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Futbolun birleştirici gücünün altını çizen Şenol Güneş, "Burada 43 yaş üstünde olan var mı? Hepinize selam ederim. Futbola dostluk, fair-play ırk, din, dil ayrımı olmadan insanları birleştiren bir olgu olarak bakıyoruz. İzlanda, Avrupa ve dünya şampiyonasında sempati topladı. Her milletin olduğu gibi onların da büyük bir hikayeleri vardır. Ben 43 sene önce, 1976'da buraya geldim. Saha aynı olabilir ama şehir çok değişti, büyüdü ama belli ki kafalar küçülmüş. Çok güzel bir ülkeydi, havası temiz, soğuktu ama insanları sıcak ve samimiydi. Aklımda hep İzlanda iyi izlenimler bırakmıştı ama şu an o izlenimler yok. Bir çok İzlandalı oyuncu Türkiye'de oynuyor, biz neyin peşindeyiz? İki memurun yaptığı terbiyesizliği mi konuşacağız. 53 yıldır futbolun içindeyim. Bu dediğimiz gümrük değil, X-Ray cihazından giriyorsunuz, bu ülkeye birey olarak da yapmıyor, X-Ray cihazına konulmaz insan. Memur, pasaportu aldı bana sallıyor. Kremleri, parfümleri telefonları alıyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun. Burası nüfus olarak küçük bir ülke ama biz bunun insanlık değerlerinin büyük olduğunu düşünüyorduk, küçülttünüz mü bunu. Bunun sahaya etkisi yok ama ben sadece durum tespiti yapıyorum" dedi.

"BÜYÜK BİR DEVLETİZ, BÜYÜK BİR MİLLETİZ KÜÇÜK İŞLERLE UĞRAŞMAYIZ"

İzlanda Milli Takım kaptanı Aron Gunnarsson'un sabah gerçekleşen basın toplantısındaki açıklamaları hatırlatılan Güneş, "Bugün rakip oyuncu, daha önce de Konya'da bu bize yapıldı demiş, eğer yapıldıysa orada da terbiyesizlik yapılmıştır. Bilmiyorum. Ama orada yapılmış diye burada da yapılmışsa daha büyük terbiyesizlik. Büyük bir devletiz, büyük bir milletiz küçük işlerle uğraşmayız. Bu konuyu kapatıyorum. 2-3 saat daha bekledik, 6,5 saat de yol gelmiştik. Kimseyi üzmek istemiyorum ama bunu da gündeme getirmedim ama madem konuşuldu... Fikstür yapılırken İzlanda'ya iki maç içeride yapılırken niye diğerlerine yapılmadı. Bu avantajı size zaten vermişler. Sizi koruyorlar zaten. Biz bunları kapattık" şeklinde konuştu.

"İZLANDA-TÜRKİYE DOSTLUĞU DEVAM ETSİN"

Dün yaşanan olaydan kafilenin etkilenip etkilenmediği sorulan Güneş, "Olayla futbolcuların motivasyonunu hiç alakası yok. Orada yorulduk, 6,5 saat yol geldik, o günün tamamını yolda geçirdik, normal yorgun olacağız. 2-3 saat daha orada kaldık. Çok da aşırılık olmadı. 30-40 sene önce bizde de yapılanlar vardı, rakibi uyutmamak için artık bunları yapmamak gerek. Bunun UEFA'nın denetlemesi gerek. Bu kadar basit konularla ülke yetkililerin uğraşması doğru değil. İzlanda-Türkiye dostluğu devam etsin" ifadelerini kullandı.

"3 PUAN BİZİ 2020 AVRUPA ŞAMPİYONASINA GÖTÜRECEK OLAN İLK ANAHTAR OLACAKTIR"

"Rakibimiz İzlanda daha önce biliyorsunuz grubumuzda iyi neticeler alarak şampiyonalara katıldı. Hep de tesadüfen karşılaşma durumlarımız oluyor. Burada onları hiç yenemedik, umarım ki yarın bir ilk olur. İyi bir takımla oynayacağız. Takım oyunu oynayan, koşan, agresif oynayan, sertliğe biraz dönüştüren, disiplinli, savunmayı iyi yapan, oyun formatını bildiğimiz bir takımla oynayacağız. Onlar da biz de iddialıyız. Fransa maçının sonucu ne olursa olsun bizim için İzlanda maçı önemli olacaktır. Alacağımız 3 puan bizi 2020 Avrupa şampiyonasına götürecek olan ilk anahtar olacaktır."

"BUGÜN KONUŞULUNCA KASITLI YAPILDIĞI BELLİ OLDU"

Olayların kasıtlı olarak yapıldığını söyleyen Günei, "Ben olanları anlattım ama bana komik geldi. Bugün konuşulunca kasıtlı yapıldığı belli oldu. Biri kasıt yapmışsa ve hala konuşuyorsak hata yapmış oluruz. Kural nedir, senin gelen vatandaşı normal prosedür yaparak geçirirsiniz. Orada vatandaş gelmişse, fırça ya da bıçakla biri de girebilir. Sokmamak gerek. Yarın futbol oynayacağız. Sahada kıran kırana maç olacak, hak edenin kazanacağı bir maç olsun. Saha dışında yapılan dünkü yanlışlıkları İzlandalı yetkililer de öğrenince çok üzüleceklerdir. Oradaki kişilerle yüz yüze gelirsek çok daha iyi olur. Biz hakikaten çok sakindik. Herhangi bir gerginlik olabilirdi çünkü mantıklı hiçbir şey yoktu. Kameraya niye alırsınız. Bir ülkeye giriyorsunuz elinizdeki telefonu daha pasaporta girmeden niye alırlar. Sahada bir maç yapacağız o tarafa gelelim."

"KAZANDIĞIMIZ TAKDİRDE YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE AVANTAJIMIZ OLUR"

İzlanda maçını kazanmaları halinde gruptaki şanslarının yüzde 70'in üstüne çıkacağını belirten Güneş, sözlerini şöyle noktaladı: "Daha önce de söyledim milli takımın gururu da sorumluluğu da var. O sorumluluğu aldık. Saha içinde de burada da bir ülkeyi temsil ediyoruz. Bize bir görev verdiler, beklentilere cevap vermek istiyoruz. Onlara umut ve mutluluk vermek için işimizi iyi yapmak zorundayız. Türkiye'deki herkesin bizimle aynı gönül birliği yaptığını biliyoruz. Tek yürek tek nefes olduğumuzu biliyoruz. İyiye bir gidişimiz var, yarınki müsabaka üç sonuçlu bir müsabaka, iyi bir rakiple zor bir maç oynayacağız. Kazandığımız takdirde yüzde 70'in üzerinde avantajımız olur. Bunu biliyoruz. Sakatlık olarak da 3-4 oyuncumuz Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, son maçta da Mahmut ve Dorukhan'ın son durumlarına idmanda bakacağız ve değerlendireceğiz. 25 oyuncumuz var 23'ünü kadroda bulunduracağız. Tüm Türkiye bu maçtan bir başarı bekliyor, biz de elimizden geleni gösterip hak ettiğimiz galibiyeti almaya çalışacağız. Futbol güzellikler işidir, ülkeler arasında dostluğa katkı yapmalıdır."

İRFAN CAN KAHVECİ: "FRANSA MAÇINI TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Havalimanında yaşanan olaylara rağmen Türkiye'de oynanacak karşılaşmada İzlanda'nın güzel karşılanacağını düşündüğünü ifade eden İrfan Can Kahveci, "Yarınki maçı kazanmak bizim için çok önemli. Belki de bu maç, Fransa maçından daha önemli. Yarın kazandığımız takdirde yolun yarısını kat edeceğimizi düşünüyorum. İnşallah yarın buradan galibiyetle döneceğiz. Çok iyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum. Fransa maçından umutluyduk ve hep bunu söyledik. Maçtan sonra da çok mutluyduk. Ama bizim için daha önemli olan bu maç. İnşallah kazanarak Fransa maçını taçlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR JENERASYON YAKALADIK"

İyi bir jenerasyon yakalandığına dikkat çeken genç orta saha, "Orta sahada çok değerli oyuncularımız var, tüm bölgelerde çok önemli isimlerimiz var. İyi bir jenerasyon yakaladık. Hocamız kime görev verirse elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Fransa maçında görev verdi, biz de elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Başka bir maçta başka birine görev verebilir. Bütün oyuncularımız çok kaliteli. Üzücü olaylar oldu ama biz saha içine konsantreyiz. Bu olaylarla yetkililer, yani büyüklerimiz ilgilenecektir. Biz sahanın içine odaklandık ve çok motiveyiz. Fransa'yı yendik, yarın da İzlanda'yı yeneceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Öte yandan A Milliler, basın toplantısının ardından İzlanda maçının son çalışmasını gerçekleştirdi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı yapılan bölümünde İzlanda maçının taktik çalışması gerçekleştirdi. Basın toplantısında Şenol Güneş sakatlıkları olduğunu ifade ettiği Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Mahmut Tekdemir ve Dorukhan Toköz takımla birlikte çalıştı. Millilerin antrenmanını TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

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DHA