Şenol Güneş: Oyuncularımın alnından öpüyorum

"Takımda beklentiden dolayı gerginlik vardı"

"Terörü planlayanların aynı durumu kendilerinin yaşaması dileğim"

"Fransa maçında beraberlik istemem"

"Arnavutluk ilk maça daha organizeydi"

"Ne renkten olursak olalım hepimizin kanı kırmızı"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, zor bir mücadele oynadıklarını ifade ederek, "Olağanüstü zor bir dönemden geçiyoruz. Zor ve stresli bir maç oynadık. Kendi sahamızda zorlandığımız bir gerçek. Bütün taraftarları tebrik ediyorum, oyuncularımın alnından öpüyorum" dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7'nci maçında Arnavutluk'u evinde 1-0 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendisine taktığı bordo-mavi kravat hakkında eleştiri olduğuna yönelik soruya Güneş, "Türkiye'nin en üzüntülü olduğu bir dönemde manasız, çirkin bir şey konuşuyoruz. Futbola bile girmek istemiyorken başka şeylere giriyoruz. Kravatın maçla ne alakası var. Elbise sponsordan geldi giydim. Haftaya da başka bir elbise giyeceğim" cevabını verdi.

"TAKIMDA BEKLENTİDEN DOLAYI GERGİNLİK VARDI"

Oyuncularda beklentinin artması nedeniyle gerginlik olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Takımda gerginlik vardı. Arnavutluk'un dirençli olması bizi zorladı. Pozisyonları zor bulduk ama değerlendirdik. Mutlaka kazanılması gereken bir maçtı. Maçtan önce beklentiyi yükselten bir ambiyans vardı. İstekliydik ama gergindik. Maçın zor geçmesinin nedenlerinden biri de buydu. Kazanmak istiyorduk. Sonunda kazandık. İstenen sonucu aldık. Genel olarak bütün oyuncular bugün istekliydi. Rakibe hücum ettiğimizde çok top kayıpları yaptık. Topu çevirmede eksikliklerimiz oldu. Hatta sonralara doğru çıkarken top kaybı ve pozisyonda verdik, onlarda net pozisyonlar buldular. Bunlar bizim eksikliklerimizdi. Dikkatimiz vardı ama topu yavaş çevirmemiz, kanattan topları getirememiz kısır bir maç ortaya çıkardı ama sonuçta kazandık, hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.

"TERÖRÜ PLANLAYANLARIN AYNI DURUMU KENDİLERİNİN YAŞAMASI DİLEĞİM"

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler hakkında da üzüntülerini dile getiren Şenol Güneş, "Üzüntümüz sonsuz. Şehitlerimiz var, şehitlerimize sebep olanlara, Allah daha beterini versin. Ülkenin neresinde olursa olsun askerimiz bizim evladımız, kardeşimiz. Dünyanın hiçbir yerinde insanlar ölmesin. Ülkemiz yıllardır terörle uğraşıyor. Terörün, bu işi planlayanların kendilerinin yaşaması dileğimdir. Bu sonsuza kadar gitmez. Bu tesadüf olan bir şey değil. Biz ırk, dil, din ayrımı yapmadan birlikte yaşayan bir ülkeyiz" açıklamasında bulundu.

"FRANSA MAÇINDA BERABERLİK İSTEMEM"

Fransa maçında kendilerine beraberlik yettiğini ancak beraberlik istemediğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Ciddi olarak yapacağımız şey Fransa maçına hazırlanmak. Beraberlik bize yetiyor ama beraberlik istemem. Bizim takımımız da hiç berabere kalmadı. Fransa maçı rahat oynayacağımız bir maç olacak. Bir an evvel şampiyonaya gitmek isteyen oyuncularımız var. Beklenti yüksek. Oyuncularımız sonuçlara katkı yapmak istiyor. Arnavutluk maçına final maçı dedik. Gerginliği artırdı. Fransa maçı inşallah daha farklı olur oyun olarak. Güçlü bir rakip. Hata yaptık, final maçı dedik, bu gerginliği fazlaca arttırdı. Fransa maçı biraz daha farklı olur. Fransa güçlü bir rakip ve sahasında oynayacağız" şeklinde konuştu.

"ARNAVUTLUK İLK MAÇA DAHA ORGANİZEYDİ"

Arnavutluk takımının oynadıkları ilk maça göre daha iyi durumda olduğunu belirten Güneş, "Arnavutluk, ilk maça göre daha kompak oynadı. İkinci ve üçüncü bölgede etkili bir takım. Defansını rahat bırakırsanız, uzun toplarla etkili çıkıyorlar. Bu maçı da kazansalardı şansları olacaklardı. Fizik olarak da iyi bir takım. Maçı taşıyacak oyunculardan kurulu bir takım. Onları da tebrik ediyorum" dedi.

"NE RENKTEN OLURSAK OLALIM HEPİMİZİN KANI KIRMIZI"

Taraftarların bugün yaptığı desteğe de övgüler yağdıran Şenol Güneş, "Bu tip maçları kazanmak önemli. Bu da bir tecrübe. Katıldığımızda bu tecrübe ikiye katlanacak. Oynayamayan oyuncu da oynayabilir. Savunma oyuncularımızın hepsi iyi niyetl, savaşçılar. Bugün geriden oyun kurmak için Merih ile Kaan'ı oynattık sonra Çağlar'ı soktuk. Fenerbahçe'nin sahasında bütün takım taraftarlarının desteğini vurgulamak gerekir. Ne renkten olursak olalım sonuçta hepimizin kanı kırmızı. Kan rengimizi değiştiremeyiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şenol Güneş'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA