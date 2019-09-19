Şenol Güneş, Roma - M. Başakşehir maçında
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün oynanan Club Brugge-Galatasaray maçının ardından bu akşam da Roma-Medipol Başakşehir maçını tribünden takip etti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün oynanan Club Brugge-Galatasaray maçının ardından bu akşam da Roma-Medipol Başakşehir maçını tribünden takip etti.
Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar ile milli oyuncuların son durumlarını görmek için Avrupa turuna çıkan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Roma - Medipol Başakşehir maçını tribünden izledi.
Kaynak: İHA
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