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Şenol Güneş, Roma - M. Başakşehir maçında

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün oynanan Club Brugge-Galatasaray maçının ardından bu akşam da Roma-Medipol Başakşehir maçını tribünden takip etti.

Şenol Güneş, Roma - M. Başakşehir maçında

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün oynanan Club Brugge-Galatasaray maçının ardından bu akşam da Roma-Medipol Başakşehir maçını tribünden takip etti.

Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar ile milli oyuncuların son durumlarını görmek için Avrupa turuna çıkan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Roma - Medipol Başakşehir maçını tribünden izledi.

Kaynak: İHA

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