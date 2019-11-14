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Şenol Güneş sarı kart gördü

Türkiye-İzlanda karşılaşmasının 56. dakikasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, sarı kart gördü.

Şenol Güneş sarı kart gördü

Türkiye-İzlanda karşılaşmasının 56. dakikasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, sarı kart gördü.

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda'yı konuk ederken, mücadelenin 56. dakikasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş sarı kart gördü. Bir pozisyon sonrasında verilen karara sinirlenen ve itiraz eden deneyimli teknik adam, karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Kaynak: İHA

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