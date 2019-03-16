Şenol Güneş: Taraftar ezilen değil ezen takım istiyor

"Çok kolay top kayıpları yaptık"

"İlk hedefimiz ikincilik"

"Şikayet etmem, karar veririm"

"Ben bana kalbini verene ihanet etmem"

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmayı değerlendirdi.

Maç öncesi yaptıkları planların tersi çıktığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Rakibin ne oynayacağını biliyorduk. Kanatları kullanmadık. Tek kanadımız vardı o da kırıldı zaten. Hücumda hiçbir etkinliğimiz olmadı. Yön değiştirme ve dikte etmede zayıftık. Adriano sakatlanınca sol kanat gitti. Necip de sakatlandı. Oyun hamlelerimiz zayıfladı. İlk yarı daha ezik oynadık. İkinci yarı daha ayakta kaldık. Üç puan sevindirici. Ama ilk yarı oyunumuz tamamen kötüydü. Bu iyi bir izlenim olmadı. İlk yarı bir hayal kırıklığı oldu. İkinci yarı toparlanmak ve kazanmak bizim için önemliydi. Taraftar ezilen değil ezen takım istiyor. Geçen hafta bunu yaptık. Bunu yapacağımızı gösterdik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Milli takımdakilere de başarılar diliyorum" dedi.

"ÇOK KOLAY TOP KAYIPLARI YAPTIK"

Ofansın yanı sıra defans arayışları da olduğunu belirten Güneş, "Bugün bir kişi daha çıkardık, bakalım haftaya ne olacak? Stopere orta sahadan adamlar aldık. Orta alandan oyuncu çekince ofansif olarak hamleleriniz daralıyor. Sıkıntı yaşıyorsunuz. Ama biz bugün çok kolay top kayıpları yaptık. Rakip de basit atağa çıktı bu kayıplarda. Oyun içinde bloklar da koptu. Bireysel yanlışlar, ofansif ve defansif geçişler hep sıkıntılıydı. Kendimize göre denemelerimiz oluyor oyun içinde" ifadelerini kullandı.

"İLK HEDEFİMİZ İKİNCİLİK"

Beşiktaş'ın bulunduğu konumun kendisini rahatsız ettiğini dile getiren Şenol Güneş, şöyle konuştu: "Bu ikincilik de olsa üçüncülük de olsa. Şimdi ikinciliği kovalıyoruz. İlk önceki hedefimiz ikincilik. Ondan sonra birinciliği düşünebiliriz. Ama zor görünüyor. Yakalayabileceğimiz en iyi yer şu an ikincilik. Her takım birbirini kovalıyor. Bu bir yarış. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş büyük camialar. Şampiyonlukta bir baskı var üzerlerinde. Başakşehir bir avantaj yakaladı. Baskı yok üzerlerinde bir de farkı açtılar. Milli takım için uzun bir boşluk olacak. Takımların nasıl dönecekleri önemli bu aradan. Bu formları etkileyecek. Biz de dönüşte iyi bir form yakalayan Rize ile oynayacağız."

"ŞİKAYET ETMEM, KARAR VERİRİM"

Güneş, bir basın mensubunun yabancı kuralı ile ilgili sorusuna, "Çok sığ tartışıyorlar. Sayıdan gidiyorlar. Kararlar verilebilir. Burada amacımız yabancıyı beslemek değil, yerliyi de üretip yarıştırmak. Bu konuları daha sonra konuşuruz" yanıtını verdi.

Karius'un, geçen hafta yaptığı açıklamalara tepki göstermesi ile ilgili konuşan Güneş, "O maçtan sonra söylediklerim belli. Moral olarak çökmüş oyuncunun sahada olması çok doğru değil. Ona saygısızlık olacak şekilde gazetelere taşıyanlar varsa bilemem. Seyircinin tezahüratlarını doğru bulmadığımı söyledim. Kendisine "Bunun seni maçtan önce mi sonra mı etkiledi" diye sordum. Oyuncumdan şikayet etmem, karar veririm" şeklinde konuştu.

"BEN BANA KALBİNİ VERENE İHANET ETMEM"

Son olarak taraftarlarla arasındaki ilişkiye değinen tecrübeli teknik adam, "Taraftarla aramda bir olumsuzluk yok. Benim sevgimde ve kalbimde bir kayıp yok. Ben bana kalbini verene ihanet etmem" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şenol Güneş'in açıklamaları

DHA