Şenol Güneş ve Nihat Özdemir Riva'da bir araya geldi. Güneş, "Bu işin tek sorumlusu benim!"

Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, dün Riva'da bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, yaşanan problemlerle ilgili karşılıklı düşüncelerini aktardı. Yapılan toplantıda ayrılık kararı alınmadı. Şenol Güneş ile Nihat Özdemir bugün yeniden bir araya gelerek son noktayı koyacağı ifade edildi. Öte yandan Şenol Güneş'in Nihat Özdemir'e söyledikleri de ortaya çıktı.

RİVA'DA GÖRÜŞTÜLER

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda karşısında aldığı 6-1'lik ağır hezimetin ardından teknik direktör Şenol Güneş eleştirilerin odak noktası haline gelmişti.. Ay-Yıldızlı ekip çarşamba akşamı İstanbul'a dönerken, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile TFF Başkanı Nihat Özdemir de bu kötü gidişatı değerlendirmek adına dün sabah Riva'da bir toplantı gerçekleştirdi.

"BU İŞİN TEK SORUMLUSU BENİM"

İkilinin yaptığı toplantı yaklaşık olarak 2 saat sürdü ancak istifa konusunda net bir açıklama gelmedi. Riva'daki toplantıda Şenol Güneş, yaşanan durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adamın Nihat Özdemir'e , "Bu işin tek sorumlusu benim. TFF yönetiminin kararlarına saygı duyuyorum" dediği öğrenildi. Nihat Özdemir de Güneş'e sonuçlardan dolayı duyduğu üzüntüsünü aktardı.

"YENİDEN KONUŞALIM"

TFF Başkanı Özdemir'in, "Sonuçların böyle olmaması gerekiyordu. Çok iyi bir takımız" dediği de gelen bilgiler arasında. Daha sonra TFF yönetimi ile Kulüpler Birliği'nin yayın ihalesi komisyonu ile yapacağı toplantı nedeniyle görüşmeyi sonlandırmak zorunda kalan Özdemir, "Daha rahat bir zamanda, tekrar oturup konuşalım" diyerek Riva'dan ayrıldı.

BUGÜN YENİ BİR GÖRÜŞME YAPILACAK

İkilinin bugün tekrar bir araya geleceği ve bu konuya son noktayı koyacağı öğrenildi. Şenol Güneş'in Milli takımdan gönderilmesi olasılığında, 15 milyon TL tazminat tutarı alacağı biliniyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir'le yaptığı görüşme sonrasında Riva'dan ayrılarak TFF'nin Levent'teki binasına gittiği öğrenilen Güneş'in. burada yardımcılarıyla bir araya geldiği ve toplantının detaylarını onları anlattığı belirtildi.