Şenol Güneş: "Yönetim 3 yıllık sözleşme yenileme kararı aldığını açıkladı" IHAAW145527-SPO/07-03-2019 - Şenol Güneş: "Yönetim 3 yıllık sözleşme yenileme kararı aldığını açıkladı ama bana resmi bir teklif gelmedi. Onların da haklı tarafları var diye düşünüyorum. Çünkü kongre var. Teklif gelse zor durumda kalırdım" 07.03.2019 14:5

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