Şenol Güneş'ten çarpıcı açıklama! "Arda Turan'ı biz bitirdik"

Şenol Güneş bu sefer çok sert konuştu. Arda Turan için "Biz bitirdik" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, Arda Turan'ın kendisini bitirdiği yönündeki yorumlara katılmadığını ifade ederek, "Dünya markası olan Arda Turan'ı el birliğiyle biz bitirdik." şeklinde konuştu.

Şenol Güneş'in Arda Turan açıklamaları şu şekilde;

"Arda Turan kendi kendine bitmedi, biz hep beraber, el birliği ile dünya markası olan Arda Turan'ı bitirdik, tükettik. Barcelona'da Arda'nın evine gidip yatan kalkanlar, bugün başka şeyler söylüyor. Türkiye'de hem temsilde hem futbolda hem yetenekte en iyisi Arda idi. Merih veya Çağlar, Burak... Bizde şu an olmayan dünya markası Arda."