Şenol Güneş'ten Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Türk Milli Takımlarının sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Şenol Güneş, "Galatasaray Teknik Direktörü, kıymetli meslektaşım Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA