Şenol Güneş'ten İzlanda'da yaşanan rezalete ilişkin açıklama!

A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamalarından satırbaşları;

'KASITLI OLARAK YAPILMIŞ BİR DURDURMA'

Havaalanında yaşananlarla ilgili konuşacak bir şey yok. Evet kabalık ve terbiyesizlik yapılmıştır. Ancak biz yapmadık. Yapanlar düşünsün. Dışarıda polisler tarafından arama vardı ki, kasıtlı olarak durdurma bu. 50 senedir seyahat ederim bir Kıbrıs Rum Kesimi'nde olmuştu bir de burada oldu.

'DÜNKÜ OLAYI ÜST AKIL YAPTIRMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Dünkü olayı sanki üst akıl yaptırmış gibi görünüyor. Oradaki memur yapmadı. O memura birileri yaptırdı. Büyük devletler bu işlerle uğraşmaz. Biz bunlarla uğraşırsak küçük işlerle uğraşmış oluruz.