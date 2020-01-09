İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Şenol Güneş'ten Trabzonspor'a ziyaret

Şenol Güneş'ten Trabzonspor'a ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor kafilesini ziyaret etti.

Şenol Güneş'ten Trabzonspor'a ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor kafilesini ziyaret etti.

Kampta başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, teknik direktör Hüseyin Çimşir, U19 Koordinatörü Ali Kemal Denizci ve milli futbolcular ile bir araya gelen Şenol Güneş, ikinci devrede başarı dileklerini iletti.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT