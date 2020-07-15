Şenol Güneş'ten yabancı sınırı yorumu

Türkiye Futbol Federasyon'unun gelecek sezonlarda uygulamaya koyacağı yabancı sınırı hakkında konuşan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, Atilla Gökçe'ye yaptığı açıklamalarda "Ben yabancı sayısının azaltılmasından yanayım. Ancak bunu hayata geçirirken kulüplerimizde yerli + yabancı karması başarıyla uygulanmalıdır, diyorum. Bu konuda eğitim açığımız var." ifadelerini kullandı.

A Milli Takımlar Teknik Direktörü olarak bu konu hakkındaki düşünceleri oldukça merak edilen Şenol Güneş'in TFF'nin aldığı kararı desteklediği görüldü.

"EĞİTİM AÇIĞIMIZ VAR"

Yabancı sayısının azaltılması gerektiğini belirten Şenol Güneş, "Ben yabancı sayısının azaltılmasından yanayım. Ancak bunu hayata geçirirken kulüplerimizde yerli + yabancı karması başarıyla uygulanmalıdır, diyorum. Bu konuda eğitim açığımız var." ifadelerini kullandı.



Altyapıdan çıkan futbolcularla ilgili kulüplere teşvik verilmesi gerektiğini belirten Güneş, "Alt yapıdan yetişen oyuncular da örneğin 25 kişilik maç kadrosunda yer almalı. Oynadığında kulüp ve antrenörlere teşvikler, ödüller verilmeli. Milli takıma alındığında da ödüllendirilmeliler" dedi.

