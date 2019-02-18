Şenol güven tazeledi

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Olağan Genel Kurulu Erdek Kapalıspor Salonu'nda yapıldı. Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda Abdullah Şenol ile F. Özlem Sarı'nın listelerinin yarıştığı seçimin galibi Abdullah Şenol'un listesi oldu.

Recep Eren'in Divan Başkanlığı, Bülent Özgü ve İsmail Gülen'in Divan Katipliği'nde yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Abdullah Şenol, kooperatif başkanlığından mahkeme kararı ile atılan bir kişinin aday olamayacağını ve eş durumu olduğu için Özlem Sarı'nın da yönetimine giremeyeceğini belirten bir dilekçe verdi. Divan Heyeti dilekçeyi kabul ederek, incelenmek üzere seçim komitesine gönderdi. Başkan adayı Özlem Sarı, genel kurula bir önerge vererek, göreve seçilecek başkan ve yönetim kurulu üyelerinin maaş ve huzur hakkı almamasını istedi. Önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyelikleri için oylamaya mevcut başkan Abdullah Şenol ile F. Özlem Sarı'nın başkanlıklarındaki aday listeleri katıldı. bin 858 ortağın oy kullanıp, 29 oyun geçersiz sayıldığı oylamada 930 oy alan Abdullah Şenol'un listesi seçimi kazanırken, F. Özlem Sarı'nın listesine 899 oy çıktı. Bu sonuca göre, S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu'na; Abdullah Şenol, Mehmet Ali Yağcı, Mehmet Taşdelen, Kudret Yangal, Adnan Canbaz ve Mustafa Saçıl seçildi.

Yapılan Genel Kurula CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Erdek Belediye Başkanı CHP Erdek Belediye Başkan adayı Hüseyin Sarı, AK Parti Erdek Belediye Başkan adayı Turan Gün, AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kemal Kayan, CHP Erdek İlçe Başkanı Metin Uysal, oda başkanları ile temsilciler ile çok sayıda müstahsil katıldı.

Kaynak: İHA