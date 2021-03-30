Bir dönem ünlü sunucu Bircan Bali ile evlilik yaşayan ve bu ilişkisi ile magazin gündeminde epey yer alan Şenol İpek araştırma konusu oldu. Peki Şenol İpek'in eşi kimdir? Nur Şipka nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

NUR ŞİPKA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nur Şipka 4 Ocak tarihinde dünyaya geldi. Hayvan haklarıyla ilgili yoğun yakından ilgili bir kişiliğe sahip olması ile tanınıyor. Şipka'nın memleketinin Karamürsel olduğu da iddia edildi ancak kendisi eşi Şenol İpek'in aksine ekranlardan uzakta hayat sürüyor ve bu nedenle hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Eşi Şenol İpek ise aşkını Instagram'dan bu sözlerle duyurmuştu:

''Hoş geldin, iyi ki geldin Nur'um'' notuyla Nur Şipka'ya olan aşkını ilan etmişti.

ŞENOL İPEK KİMDİR?

Eski manken ve model Şenol İpek 2005 yılında Emret Komutanım adlı dizide Ali karakteri ile oyunculuk serüvenine adım atmıştır.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz....

Şenol İpek kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?