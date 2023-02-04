Senou Coulibaly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senou Coulibaly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Senou Coulibaly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Senou Coulibaly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Senou Coulibaly 4 Eylül 1994 tarihinde Pontoise şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Mali,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Senou Coulibaly Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NGA corp yapmaktadır. Senou Coulibaly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Senou Coulibaly'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Senou Coulibaly Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/couly25_/

Senou Coulibaly Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Senou Coulibaly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Senou Coulibaly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Senou Coulibaly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Cergy Pontoise

1 Temmuz 2017 yılında FC Mantois

1 Temmuz 2018 yılında Dijon

Senou Coulibaly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Senou Coulibaly şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Senou Coulibaly Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mali takımında 13 numaralı formasıyla 11 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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