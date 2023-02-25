Senoussi Fourloul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senoussi Fourloul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Senoussi Fourloul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Senoussi Fourloul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Senoussi Fourloul 15 Mart 1991 tarihinde Mostaganem şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Senoussi Fourloul Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Senoussi Fourloul, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Senoussi Fourloul'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Senoussi Fourloul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Senoussi Fourloul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Senoussi Fourloul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Senoussi Fourloul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında MC Saida

1 Temmuz 2016 yılında DRB Tadjenanet

2 Temmuz 2019 yılında MC Oran

22 Eylül 2021 yılında ASO Chlef

23 Temmuz 2022 yılında MC Oran

Senoussi Fourloul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Senoussi Fourloul şuan MC Oran takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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