Şenpazar İlçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 1 gün izinli sayılacak

Kastamonu'nun Şenpazar İlçesinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma ihtimaline karşı taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, 9 Ocak 2019 tarihinde izinli sayılacak.

Şenpazar İlçesi Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, "Şenpazar İlçemizdeki olumsuz hava koşulları ve buzlanma ihtimaline karşı Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz 9 Ocak Çarşamba günü izinli sayılacaklardır" denildi.

Kaynak: İHA