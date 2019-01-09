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  3. Şenpazar İlçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 1 gün izinli sayılacak

Şenpazar İlçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 1 gün izinli sayılacak

Kastamonu'nun Şenpazar İlçesinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma ihtimaline karşı taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, 9 Ocak 2019 tarihinde izinli sayılacak.

Şenpazar İlçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 1 gün izinli sayılacak

Kastamonu'nun Şenpazar İlçesinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma ihtimaline karşı taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, 9 Ocak 2019 tarihinde izinli sayılacak.

Şenpazar İlçesi Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, "Şenpazar İlçemizdeki olumsuz hava koşulları ve buzlanma ihtimaline karşı Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz 9 Ocak Çarşamba günü izinli sayılacaklardır" denildi.

Kaynak: İHA

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