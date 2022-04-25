Sentetik Madde Çatı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sentetik Madde Çatı İşçisi görev tanımı nedir, Sentetik Madde Çatı İşçisi ne iş yapar, Sentetik Madde Çatı İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sentetik Madde Çatı İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sentetik Madde Çatı İşçisi Tanımı;

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Sentetik Madde Çatı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sentetik Madde Çatı İşçisi Maaşları

Sentetik Madde Çatı İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sentetik Madde Çatı İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sentetik Madde Çatı İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7121.06

Meslek Adı :

Sentetik Madde Çatı İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Çatı Kaplayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çatılara levhalar halinde çeşitli kompozisyon malzemesi kaplayan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Sentetik Madde Çatı İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çatı malzemesini çatıya ve köşe veya bacalar etrafına yahut çatı üzerindeki diğer kısımlara uyacak şekilde ölçüp, kesmek,

b) Çatı malzemesini çatı kaplaması üzerine çivilerle veya yapıştırıcı bir madde sürerek tespit etmek,

c) Ek yerlerinde bir biri üzerine binen kısımları kapatmak ve çatı ile duvarlar veya çeşitli çatı yüzleri arasındaki açılara metal levhadan şeritler yerleştirmek,

d) Çatı üzerine asfalt ve çakıl dökebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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