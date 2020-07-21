Sento Caddesi Diyarbakır’ın en modern caddesi oldu

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun girişimleriyle ilçeye kazandırılan 60 milyon liralık proje çerçevesinde kentin en büyük caddesi olan Sento Caddesi, kaldırım yenileme, asfaltlama, refüj ve ferforje çalışmalarıyla kentin ulaşımdaki modern yüzü haline geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından başka bir şehir için planlanırken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun girişimleri sonucu geçen yıl Diyarbakır'a kazandırılan 60 milyon liralık proje ile yenilenen Sento Caddesi yapılan son çalışmaların ardında göz kamaştıran hale geldi. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla kaldırımlar yenilenirken, bazalt taşından üretilen asfalt ile cadde baştan sona kadar ihya edildi. Cadde daha sonra refüj ve ferforje çalışmalarıyla modern bir görüntüye kavuşturuldu. Uzun yıllar sonra yenilenen ve genişletilen cadde ulaşım ve trafikte kentin modern yüzü oldu. Hem sürücüler hem vatandaşlar caddenin yeni görüntüsünden bir hayli memnun.

"Diyarbakır'ımızın modern yüzü oldu"

Göreve geldikten hemen sonra ilk iş olarak bu projeyi Diyarbakır'a kazandırdıklarının altını çizen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 1 yıllık çalışmalarla Sento Caddesini kentin en modern görünümlü caddesi haline getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kurumlar arasındaki işbirliğinin kente kazandırdığı hizmetlerin önemine değinen Başkan Beyoğlu, "Başka bir ilimizde yapılması planlanan bu güzel projeyi ve değerli yatırımı kentimize kazandırdık. Bugün baktığımızda ortaya çok güzel bir tablo çıktı. Sento Caddesi, şehirlerarası ve şehir içi ulaşımda Diyarbakır'ın gıpta ile değerlendirilen modern yüzü oldu. Desteklerinden dolayı Karayolları 9. Bölge Müdürümüz Ökkeş Ceylan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA