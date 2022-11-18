Şentop'dan Filistin'de yangında ölenler için başsağlığı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki binada çıkan yangında hayatını kaybedenler için Filistin halkına başsağlığı diledi.
FİLİSTİN HALKINA BAŞ SAĞLIĞI
Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Gazze Cebaliya Mülteci Kampı'nda meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden çocuklarımıza ve kardeşlerimize Cenabıhak'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Yaralılara acil şifa dualarımızla, dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
KAYNAK: AA