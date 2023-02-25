Senwen Luo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senwen Luo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Senwen Luo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Senwen Luo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Senwen Luo 16 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 罗森文 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Senwen Luo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Senwen Luo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 27 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Senwen Luo'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Senwen Luo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Senwen Luo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Senwen Luo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Senwen Luo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında SD Luneng

24 Temmuz 2014 yılında CD Tiancheng

31 Aralık 2014 yılında SD Luneng

13 Şubat 2015 yılında HB CFFC

31 Aralık 2015 yılında SD Luneng

1 Ocak 2016 yılında HB CFFC

29 Temmuz 2019 yılında CQ Dangdai Lif.

31 Aralık 2019 yılında HB CFFC

12 Nisan 2021 yılında WH Three Towns

31 Aralık 2021 yılında HB FC

27 Nisan 2022 yılında WH Three Towns

Senwen Luo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Senwen Luo şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Senwen Luo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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