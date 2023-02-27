Seo Joon Bae kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seo Joon Bae Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seo Joon Bae adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seo Joon Bae Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seo Joon Bae 11 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 배서준 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seo Joon Bae Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Seo Joon Bae'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seo Joon Bae Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seo Joon Bae isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seo Joon Bae Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seo Joon Bae futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Cheonan Jeil HS

1 Ocak 2021 yılında Jinwee U18

12 Ocak 2022 yılında Daejeon Hana C.

Seo Joon Bae Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seo Joon Bae şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seo Joon Bae Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

E Korea FC (이코리아축구클럽, 2012-2013),Seoul Jeonnong Elementary School (서울전농초등학교, 2014-2015),Seoul Hanyang Middle School (한양중학교, 2016-2018),Cheonan Jeil High School (천안제일고등학교, 2019-2020),Pyeongtaek Jinwee FC U18 (평택진위FC U18, 2021)

Güney Kore U20 takımında 6 numaralı formasıyla 16 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 6 numaralı formasıyla 19 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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