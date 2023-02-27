Seok Ho Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seok Ho Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seok Ho Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seok Ho Hwang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Seok Ho Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seok Ho Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seok Ho Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seok Ho Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seok Ho Hwang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seok Ho Hwang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seok Ho Hwang 27 Haziran 1989 tarihinde Cheongju, Chungbuk şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 황석호 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seok Ho Hwang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seok Ho Hwang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Seok Ho Hwang'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Seok Ho Hwang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seok Ho Hwang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Seok Ho Hwang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seok Ho Hwang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Daegu Uni

1 Ocak 2012 yılında Sanf. Hiroshima

1 Ocak 2015 yılında Kashima Antlers

9 Ocak 2017 yılında TJ Teda

6 Ocak 2018 yılında Shimizu S-Pulse

9 Ocak 2021 yılında Sagan Tosu

Seok Ho Hwang kimdir

Seok Ho Hwang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seok Ho Hwang şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Unho High School (2005-2007),
Daegu University (2008-2011)

Seok Ho Hwang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 6 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 12 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Seok Ho Hwang nereli

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