Seok Hwan Hong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seok Hwan Hong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seok Hwan Hong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seok Hwan Hong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seok Hwan Hong 5 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 홍석환 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seok Hwan Hong Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sports Agent C2 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Seok Hwan Hong'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seok Hwan Hong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seok Hwan Hong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seok Hwan Hong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seok Hwan Hong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında G Goyang FC U15

1 Ocak 2019 yılında Gangwon FC U18

1 Ocak 2022 yılında Gangwon FC

Seok Hwan Hong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seok Hwan Hong şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Maseok Elementary School (마석초등학교, 2014-2015),Gyeonggi Goyang FC U15 (경기고양FC U15, 2016-2018),Gangwon FC U18 (강릉제일고등학교, 2019-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.