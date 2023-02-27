Seok Hwan Jang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seok Hwan Jang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seok Hwan Jang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seok Hwan Jang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seok Hwan Jang 11 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 장석환 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seok Hwan Jang Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Seok Hwan Jang'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seok Hwan Jang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seok Hwan Jang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seok Hwan Jang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seok Hwan Jang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında YonginDeokyoung

1 Ocak 2023 yılında Suwon Bluewings

Seok Hwan Jang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seok Hwan Jang şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seok Hwan Jang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ansan Hwarang Elementary School (2013-2016),Yongin FC U15 Wonsam (2017-2019),Yongin Football Center U18 Deokyeong (2020-2022)

Güney Kore U16 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 3 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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