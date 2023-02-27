Seok Jong Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seok Jong Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seok Jong Han kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seok Jong Han ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Seok Jong Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seok Jong Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seok Jong Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seok Jong Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seok Jong Han adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seok Jong Han Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seok Jong Han 19 Temmuz 1992 tarihinde Gwangyang, Jeollanam şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 한석종 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seok Jong Han Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Corporation yapmaktadır. Seok Jong Han, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 27 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Seok Jong Han'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Seok Jong Han Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seok Jong Han isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 675 Bin € kadar çıkmıştır.

Seok Jong Han Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seok Jong Han futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Tongjin MS

1 Ocak 2008 yılında Tongjin HS

1 Ocak 2011 yılında Soongsil Univ.

1 Ocak 2014 yılında Gangwon FC

4 Ocak 2017 yılında Incheon Utd.

21 Ocak 2019 yılında Sangju Sangmu

27 Ağustos 2020 yılında Suwon Bluewings

Seok Jong Han kimdir

Seok Jong Han Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seok Jong Han şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chunnam Dragons U12 (광양제철남초등학교, 2003-2004),
Tongjin Middle School (통진중학교, 2005-2007),
Tongjin High School (통진고등학교, 2008-2010),
Soongsil University (숭실대학교, 2011-2013)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Seok Jong Han nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Dae Woo Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dae Woo Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dae Woo Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dae Woo Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saeid Saharkhizan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeid Saharkhizan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saeid Saharkhizan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeid Saharkhizan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Min Woo Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Woo Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Min Woo Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Woo Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammad Javad Mohammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Javad Mohammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammad Javad Mohammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Javad Mohammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi