Seok Jong Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seok Jong Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seok Jong Han adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seok Jong Han Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seok Jong Han 19 Temmuz 1992 tarihinde Gwangyang, Jeollanam şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 한석종 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seok Jong Han Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Corporation yapmaktadır. Seok Jong Han, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 27 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Seok Jong Han'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Seok Jong Han Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seok Jong Han isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 675 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seok Jong Han Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seok Jong Han futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Tongjin MS

1 Ocak 2008 yılında Tongjin HS

1 Ocak 2011 yılında Soongsil Univ.

1 Ocak 2014 yılında Gangwon FC

4 Ocak 2017 yılında Incheon Utd.

21 Ocak 2019 yılında Sangju Sangmu

27 Ağustos 2020 yılında Suwon Bluewings

Seok Jong Han Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seok Jong Han şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Chunnam Dragons U12 (광양제철남초등학교, 2003-2004),Tongjin Middle School (통진중학교, 2005-2007),Tongjin High School (통진고등학교, 2008-2010),Soongsil University (숭실대학교, 2011-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.