Seok Joo Kwon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seok Joo Kwon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seok Joo Kwon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seok Joo Kwon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seok Joo Kwon 12 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 권석주 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seok Joo Kwon Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Seok Joo Kwon'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seok Joo Kwon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seok Joo Kwon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seok Joo Kwon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seok Joo Kwon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Gangwon FC U18

1 Ocak 2022 yılında Gangwon FC

Seok Joo Kwon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seok Joo Kwon şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Guri Junior Football Club (구리주니어축구클럽, 2014-2015),Mokdong Middle School (목동중학교, 2016-2018),Gangwon FC U18 (강릉제일고등학교, 2019-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.