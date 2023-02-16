Seok Ju Hong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seok Ju Hong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seok Ju Hong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seok Ju Hong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seok Ju Hong 7 Mayıs 2003 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 홍석주 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seok Ju Hong Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DC International Sports yapmaktadır. Seok Ju Hong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Seok Ju Hong'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Seok Ju Hong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/seokju_h.57/

Seok Ju Hong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seok Ju Hong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seok Ju Hong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seok Ju Hong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında SV Deutz 05 U19

1 Temmuz 2020 yılında Vikt. Köln U19

1 Ocak 2022 yılında Viktoria Köln

Seok Ju Hong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seok Ju Hong şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Bergisch Gladbach 09 (-2018), SV Deutz 05 (2018-2020), FC Viktoria Köln (2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.