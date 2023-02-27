Seok Yeong Yun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seok Yeong Yun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seok Yeong Yun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seok Yeong Yun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seok Yeong Yun 13 Şubat 1990 tarihinde Suwon, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 윤석영 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seok Yeong Yun Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Seok Yeong Yun, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 6 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Seok Yeong Yun'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seok Yeong Yun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yunny0213/

Seok Yeong Yun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seok Yeong Yun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Seok Yeong Yun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seok Yeong Yun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2005 yılında Chunnam D. U18

1 Ocak 2009 yılında Chunnam Dragons

30 Ocak 2013 yılında QPR

25 Ekim 2013 yılında Doncaster Rov.

31 Aralık 2013 yılında QPR

15 Şubat 2016 yılında Charlton Ath

31 Mayıs 2016 yılında QPR

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2016 yılında Bröndby IF

6 Ocak 2017 yılında Kashiwa Reysol

2 Temmuz 2018 yılında FC Seoul

31 Ocak 2019 yılında Kashiwa Reysol

5 Mart 2019 yılında Gangwon FC

31 Aralık 2019 yılında Kashiwa Reysol

12 Ocak 2020 yılında Busan IPark

31 Aralık 2020 yılında Kashiwa Reysol

6 Ocak 2021 yılında Gangwon FC

Seok Yeong Yun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seok Yeong Yun şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seok Yeong Yun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jangheung Middle School (장흥중학교, 2003-2005),Chunnam Dragons U18 (광양제철고등학교, 2006-2008)

Güney Kore takımında 12 numaralı formasıyla 16 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 3 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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