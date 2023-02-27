Seon Yu Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seon Yu Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seon Yu Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seon Yu Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seon Yu Lee 5 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이선유 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seon Yu Lee Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JY Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 16 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Seon Yu Lee'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seon Yu Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seon Yu Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seon Yu Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seon Yu Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında S.Bluewings U18

1 Ocak 2019 yılında Boin HighSchool

1 Ocak 2020 yılında Hanyang Univ.

16 Ocak 2022 yılında Daejeon Hana C.

Seon Yu Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seon Yu Lee şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Muwon Elementary School (무원초등학교, 2012-2013),Baekma Middle School (백마중학교, 2014-2016),Suwon Samsung Bluewings U18 (매탄고등학교, 2017-2018),Boin High School (보인고등학교, 2019),Hanyang University (한양대학교, 2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.