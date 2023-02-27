Seong Hoon Cheon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seong Hoon Cheon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seong Hoon Cheon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seong Hoon Cheon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seong Hoon Cheon 21 Eylül 2000 tarihinde Gwangmyeong, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 천성훈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seong Hoon Cheon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Apertura Sports GmbH yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Seong Hoon Cheon'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seong Hoon Cheon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_c_sh10/

Seong Hoon Cheon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seong Hoon Cheon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seong Hoon Cheon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seong Hoon Cheon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Incheon Utd U18

1 Ocak 2019 yılında Incheon Utd.

4 Ocak 2019 yılında FC Augsburg U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Augsburg II

31 Ağustos 2021 yılında FC 08 Homburg

30 Haziran 2022 yılında FC Augsburg II

12 Ocak 2023 yılında Incheon Utd.

Seong Hoon Cheon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seong Hoon Cheon şuan Incheon United takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seong Hoon Cheon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gwangmyeong Gwangdeok Elementary School (2010),Incheon United U12 (2012),Incheon United U15 (2013-2015),Incheon United U18 (2016-2018),FC Augsburg (2019)

Güney Kore U23 takımında 19 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 18 numaralı formasıyla 13 Temmuz 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U14 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 4 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 26 numaralı formasıyla 11 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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