Seong Hun Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seong Hun Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seong Hun Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seong Hun Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seong Hun Park 27 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박성훈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seong Hun Park Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Seong Hun Park'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seong Hun Park Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/seonghoon2da/

Seong Hun Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seong Hun Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seong Hun Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seong Hun Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Seoul U18

1 Ocak 2022 yılında FC Seoul

Seong Hun Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seong Hun Park şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seong Hun Park Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Coerver FC (코오버FC, 2014-2015),FC Seoul U15 (서울오산중학교, 2016-2018),FC Seoul U18 (서울오산고등학교, 2019-2021)

Güney Kore U17 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U14 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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