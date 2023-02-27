Seong Jin Jeon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seong Jin Jeon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seong Jin Jeon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seong Jin Jeon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seong Jin Jeon 19 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 전성진 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seong Jin Jeon Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seong Jin Jeon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Seong Jin Jeon'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seong Jin Jeon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seong Jin Jeon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seong Jin Jeon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seong Jin Jeon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2016 yılında Mapo Sinbuk U15

1 Ocak 2017 yılında Ulsan H. U18

1 Ocak 2020 yılında Gyeongju Citi.

1 Ocak 2021 yılında Jeonju Citizen

9 Şubat 2022 yılında Yangpyeong FC

9 Ocak 2023 yılında Jeju United

Seong Jin Jeon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seong Jin Jeon şuan Jeju United takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kim Kwang-seok FC (김광석축구클럽, 2013),Mapo Sinbuk FC U15 (마포신북축구클럽 U15, 2016),Ulsan Hyundai U18 (현대고등학교, 2017-2019)

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